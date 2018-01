Recordar a las víctimas del nazismo

Adelantándose dos días a su fecha oficial, hoy se celebra en Aragón el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, instituido por unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005, con el fin de ayudar a prevenir los actos de genocidio en el futuro recordando al mundo las lecciones aprendidas del Holocausto. Hay dos razones importantes para que en Aragón, como en otros lugares, tengamos este recuerdo de las víctimas.

En primer lugar, porque como ciudadanos de este planeta debemos contribuir a mejorarlo, a que catástrofes como aquella no se repitan. En segundo lugar, porque nos afecta muy de cerca. Más de mil aragoneses, republicanos exiliados en Francia, fueron enviados a esos campos, donde sufrieron tremendas calamidades y de los que solo un tercio sobrevivió y pudo volver. Recordar a las víctimas y condenar una vez más las atrocidades cometidas debería ser una vacuna para evitar que se repitan. Nuestro récord no es sin embargo muy alentador. Después del Holocausto, se han repetido hechos igualmente terribles. Camboya, Ruanda, Bosnia o Darfur han sido posibles a pesar de la dolorosa huella dejada en nuestras conciencias por lo ocurrido en los campos nazis. La humanidad no está a salvo de sí misma.

El lema de este año es ‘el poder de las palabras’. Este lema nos dice que estas deben ser un poderoso antídoto contra la repetición de atrocidades similares. Desde 1945, los numerosos testimonios de los supervivientes, plasmados en libros, nos han explicado el punto de vista de las víctimas, de su sufrimiento y de su incredulidad hacia lo que les estaba pasando. Los historiadores nos han explicado quién y cómo planificó el exterminio, cómo se desarrolló y cuántas personas fueron sacrificadas de forma tan abyecta.