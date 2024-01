¿Quieres probar un pescado diferente y especial? Esta es tu ruta en Zaragoza

Encontrar pescados diferentes y raros en la hostelería zaragozana no es fácil. La capital aragonesa es una plaza clásica cuando se trata de acercarse a los productos del mar. A las mesas donde llegan los de más calidad se suelen servir rodaballo, merluza, besugo o lubina salvaje.

Son los grandes referentes del mar, sus 'vecinos' más populares, pero lo cierto es que hay vida más allá de estos ejemplares, y hosteleros a los que les apetece abrir el abanico para ofrecer un muestrario amplio.

La Lobera de Martín (Coso, 35) es uno de ellos. A su propietario, Manolo Martín, y al jefe de cocina, Iñaki Bosque, les encanta sorprender a su clientela con propuestas diferentes, aunque los clásicos tampoco faltan en la carta.

Estos días, por ejemplo, recién iniciada la cuesta de enero, en sus vitrinas se podían ver y pedir estos pescados: pez palo, San Pedro, rapito pequeño, lubina salvaje, mero y pez ballesta tropical.

Javier Milán, de La Nueva Carambola, muestra el capote que prepara en la brasa Alejandro Toquero

Iñaki Bosque los conoce bien y enumera sus virtudes. “El pez palo es como el congrio, pero sin espinas, y se puede hacer en una salsa verde, rebozado…”. También habla maravillas del pez ballesta, que “se degusta como una fritura”. Y en lo más alto de la excelencia, el mero, que resulta muy difícil de ver en la hostelería.

En cuanto a lo más raro y diferente, el jefe de cocina de La Lobera cita la lamprea, un pescado azul cuyo aspecto se asemeja al de un monstruo marino. Sus capturas son escasas y en Galicia es un bocado muy cotizado. Buscando un parecido razonable con peces más conocidos, se podría comparar con la anguila. “No tiene escamas ni esqueleto y por no tener, hasta carece de mandíbula; hay clientes que lo piden y cuando tenemos la oportunidad, lo traemos”.

Los pescados diferentes que esta semana han conseguido en La Lobera de Martín Alejandro Toquero

En La Nueva Karambola (c/ Baltasar Gracián, 3), Javier Milán confiesa que le encanta trabajar con pescados poco conocidos. “Tienes la posibilidad de dar una opción más y que la gente no se aburra”, comenta. De hecho, parte de su clientela busca esta sorpresa, la posibilidad de degustar algo que no es fácil de conseguir.

El capote o borriquete es uno de esos ejemplares. “Es semigraso y proviene del Golfo de Cádiz; come muchos crustáceos y su sabor a mar es intenso”. Cuando sus proveedores se lo ofrecen, también le gusta tener el pez limón, un túnido que se distingue por una línea amarilla en el lomo y que a la brasa “queda espectacular”.

“Son tan buenos como un rodaballo o un besugo, y cuando el precio de estos pescados es prohibitivo, es más fácil que los menos conocidos se hagan un hueco”, concluye.

Pez loro de Casa Fran A. T.

Muy cerca de Mercazaragoza, en Casa Fran (carretera de Cogullada, 22), Fran Bernad tiene a un paso la posibilidad de abastecerse de buenos pescados, porque al Merca también llegan opciones diferentes. En su caso, explica, lo más habitual es que sea “el cliente de pescado” el que pregunte: “¿Vas a tener para mañana alguna cosa especial?”. Y ahí es donde Fran empieza a tirar de su lista de contactos.

El mero amarillo -tiene fama de ser el más auténtico de todos- con su carne dura y compacta es ideal para la brasa; el pargo rosa; el pequeño pez loro en fritura, con muchas espinas, pero que Fran enseña a quitar fácilmente con los cubiertos, o el virrey o palometa roja que “cocinado como el besugo es como más rico está, con sus ajetes, un buen vinagre o limón y el mejor aceite de oliva”.

Erizos de Casa El Pescatero A. T.

No es fácil ver en Zaragoza un buen salmonete de roca. Ángel Jarque, en Casa El Pescatero (c/ Andrés Piquer, 4), lo suele tener. “Lo elaboramos según el tamaño y si es pequeño lo hacemos en fritura; si el tamaño es superior, entonces va a la plancha con aceite de oliva y sal maldon”.

En su casa, sobre todo en los meses de enero y de febrero, también procura tener erizos. “Es la mejor época, cuando están llenos de coral; el que prueba repite por la intensidad de su sabor a mar”.

San Pedro de La Josecica A. T.

En la provincia de Zaragoza, un santuario del buen pescado es El Molino de Berola (carretera Agramonte s/n. Vera de Moncayo), donde Miguel Ibáñez siempre va buscando ejemplares especiales en los puertos del Cantábrico. El fin de semana la oferta crece con propuestas de mucho nivel. Machote, virrey y cabracho salvajes son habituales compañeros de viaje en El Molino de Berola. Al horno y cocinados en su propio jugo.

Las dos últimas propuestas responden al concepto de gastro taberna con planteamientos muy diferentes. Por ejemplo, en Pepito Ternera (c/ Mariano Supervía, 58), Fran Bernad apuesta no tanto por pescados raros como por ofrecerlos “en guisotes, marinados, escabechados o en forma de albóndigas”.

Comedor de El Molino de Berola Gabi Orte / www.chilindron.es

En temporada, la parpatana del atún rojo es una pieza que cocina como si fuera un chuletón “por la infiltración de grasa que tiene”. “Pero lo que más me gusta es trabajar el guiso, un buen fondo con habitas y butifarra negra, por ejemplo, y poner encima unos calamarcitos sencillamente marcados a la plancha”.

Finalmente, en La Josecica (c/ María Guerrero, 42), el cocinero Diego Sabio le saca en la brasa mucho partido a la carne, pero también al pescado. Además de clásicos como besugo, rodaballo o tartar de atún, uno de los que más valora su clientela es el gallo de San Pedro, San Martín o San Martiño.

Calamarcitos con guisito de habitas y butifarra negra de Pepito Ternera A. T.

Tiene dos marcas negras en los costados. Una leyenda sugiere que lo pescó el apóstol y encontró una moneda en su boca con la que pagó los impuestos que le pedían los romanos. “Es feo pero sabrosísimo, con la carne blanca y muy tersa”, comenta Diego.