¿Qué le pasa a tu cuerpo si te saltas una comida?

Mantener una alimentación equilibrada en muchas ocasiones no sirve para lograr el objetivo. Muchas personas optan por saltarse comidas como la forma perfecta de hacer dieta. Lo que no saben es que puede resultar perjudicial para la salud.

Un refrán muy popular dice que todas las personas deben desayunar como un rey, comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Es lo más recomendado por los endocrinos para tener una buena salud. El desayuno debe ser abundante, la comida debe realizarse entre cinco y seis horas después y, por último, la cena será casi como un ayuno.

No tan sano como parece

Saltarse una comida hará que la persona que lo practique se sienta menos hinchado. Esto es consecuencia de que el sistema digestivo procesará los alimentos que ya estén en el cuerpo. La menor inflamación ayuda a combatir enfermedades. Además, un estudio aparecido en la revista ‘Cell Metabolism’ certificó que el ayuno hace que se viva más tiempo. Sin embargo, el ayuno selectivo también hace que el cuerpo humano sufra algunos problemas.

Acabar comiendo más: Puede ocurrir una situación en la que una persona coma mucho durante la comida y luego decida saltarse la cena. Después de varias horas en ayuno, la persona que lo realizó hará un desayuno muy grande para saciar su hambre. Cansancio: La glucosa en sangre disminuirá al no comer. Esto hará que la persona se sienta cansada y con ganas de meterse en la cama. Además, esta bajada de azúcar hará que la persona esté de peor humor. Para saciar el hambre y paliar el cansancio se deben comer alimentos saludables. No se mantendrá el peso: Un estudio de 2017 que se publicó en el Journal of American Medical Association' (JAMA) referenció que las personas que seguían la técnica del ayuno intermitente no mantenían el peso lo largo del tiempo.Saltarse una comida es un tema que no se puede tomar a la ligera. Consultar a un médico será lo mejor para tomar la decisión más acertada para la salud.