La movilidad concentra el 40% de los proyectos de Aitiip, que factura 20 millones

En investigación de tecnologías de reciclaje, en la que fue pionero y que sigue desarrollando para aerogeneradores y aviones, trabaja el centro tecnológico aragonés Aitiip, que ha evolucionado desde la inyección de materiales plásticos en los años 90, sobre todo para automoción, a cubrir toda la cadena de valor de estos materiales, desde el diseño hasta el final de su vida útil para que se puedan separar y reciclar adecuadamente.

Con 38 proyectos activos y 11 patentes desarrolladas, este centro tecnológico, ubicado en el polígono Empresarium, ha tenido un gran crecimiento desde la pandemia, pasando de 45 trabajadores a 130 (incorporando el personal de las cuatro empresas 'spin off' generadas) y de una facturación de menos de 10 millones de euros a 20. Unos ingresos procedentes de los contratos con empresas y en la parte pública, de los programas europeos Horizon y los nacionales Cervera, que van captado por concurrencia competitiva.

Con 16.000 metros cuadrados en distintas naves en Empresarium, el centro tecnológico Aittiip ha realizado recientemente inversiones por 2 millones de euros en su laboratorio de innovación y en el relanzamiento de la fabricación aditiva por Impresión 3D, en la que fueron pioneros y que reformularon hace dos años con todo el portfolio de tecnologías disponibles en el mercado y que les ha permitido convertirse en un centro de referencia europeo.

La investigación sobre materiales sostenibles centra muchas de las investigaciones de este centro tecnológico aragonés. Ruben Losada/FotografiArte

Tras recibir recientemente en Zhuhai (China) el premio QIA (Quality Innovation Awards), en la categoría de ‘innovación de economía circular y huella de carbono cero’, la directora del centro de investigación, Berta Gonzalvo, ha resumido su trabajo en tres pilares: el desarrollo de materiales intrínsecamente renovables a partir de plásticos termoestables (insolubles), en el que llevan 5 años trabajando; en tecnologías de reciclaje para el sector eólico (palas de aerogeneradores) y en nuevas generaciones de aviones.

Se trata, ha explicado, de buscar una salida a "esas toneladas de materiales plásticos que en breve van a estar en desuso ya que se están comenzando a desmantelar parques eólicos de primeras generaciones y aviones metálicos que llevan un 80% de materiales plásticos termoestables". De ahí, ha añadido, las investigaciones que están liderando con ingeniería enzimática y microorganismos que se encuentran en la naturaleza y que pueden servir para modificar adecuadamente estos materiales, lograr su separación al final de vida y su reaprovechamiento para "adelantarse a las necesidades futuras de la industria y de la sociedad".

Un segundo pilar está centrado en "la fabricación avanzada para la industria mediante la impresión en 3D y un tercer pilar es la conjugación de materiales más procesos para dar lugar a productos sostenibles aplicados al mercado que cumplan la funcionalidad que se espera de ellos.

Gonzalvo ha apuntado también al sector salud como uno de los últimos en los que han desembarcado para dar soporte a Beonchip, una 'spin off' de la Universidad de Zaragoza, desarrollando un soporte plástico (organ on chip) donde pueden simular el comportamiento de un órgano vital. Asimismo, han diseñado para el hospital Jesús Usón la parte del recipiente de un conservador de órganos en UTE con otras empresas que permite conservar el corazón o el riñón para trasplantes hasta 6 días.

Un trabajador de Aitiip en las instalaciones que tienen en el polígon Empresarium de Zaragoza. Ruben Losada/FotografiArte

Se ha referido también a Kraken, "la solución híbrida robot grúa para deposición de filamento fundido mediante soldadura que mediante tecnología 'wan' (red de área ancha) y la colaboración de la 'spin off'' AM3D metálica permite producir piezas de precisión y con geometrías que no se pueden hacer por ninguna otra tecnología que no sea fabricación aditiva". Es la que están aplicando en un contrato con Renfe para servirles piezas que ya no se fabricaban y que necesitan para algunos ferrocarriles.

Aittip está con el desarrollo de muchos otros proyectos como 'Innovawool', que persigue con el sobrante de lana a través de diferentes procesos y mezclado con otros materiales utilizarlo como refuerzo térmico y acústico para el sector de la construcción o automoción u otro para dar con un contenedor que transporta comida fresca manteniendo su humedad y que reduce un 21% el desperdicio de alimentos y que se está haciendo en colaboración con Riberebro, Eroski y Prodesport.

La movilidad y el transporte siguen siendo el sector fundamental en el que investiga Aitiip tanto para automoción, aeronáutica como para ferrocarril. motos, autobuses, drones o aerotaxis. La investigación para todas las formas de movilidad superan el 40% del trabajo de Aitiip aunque también trabajan en todo lo que son envases y contenedores totalmente reciclables como fueron las cápsulas de café hechas de un material de reciclado de residuos vegetales.

Han fabricado también 5.00 de unas piezas de inyección de plástico que cubre las cuchillas de las cosechadoras para evitar que se produzcan incendios por la chispa que genera el metal de esas cuchillas al tropezar con las piedras en los campos. Moses, 'spin off' de Aitiip, lo fabrica y lo comercializa una cooperativa de recambios agrícolas.

Meetech Spain, 13 y 14 de junio en Madrid.

Estas innovaciones tan importantes que ya aplica la industria y que desarrolla Aitiip, junto a las que investigan otros 51 centros tecnológicos dee España y que forman parte de la federación Fedit podrán verse en el segundo certamen de Meetech Spain el 13 y 14 de junio en Madrid.