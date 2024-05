La Inspección de Trabajo aflora más de 16 millones de euros en salarios no pagados

La Inspección de Trabajo ha permitido aflorar, a lo largo de los primeros cuatro meses del año, 16,1 millones de euros en salarios que no se estaban pagando correctamente a los trabajadores y que, por tanto, no se declaraban a la Seguridad Social. Dicho de otra forma, las empresas se estaban ahorrando más de 16 millones de euros al abonar a sus empleados un sueldo por debajo de lo que marca la ley o incluso por no pagarles por sus servicios.

Así lo desveló este jueves el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, durante un acto celebrado por CC.OO., aunque lo que no especificó es a cuántos trabajadores ha beneficiado esta labor de los inspectores ni cuántas empresas estaban comportándose en fraude de ley. Lo que sí ha señalado el ministerio a este periódico es que hay casos en los que los inspectores han descubierto que las empresas estaban pagando menos que el salario mínimo (situado actualmente en 1.134 euros al mes por 14 pagas), otros en los que no abonaban los complementos a los que tienen derecho, otros en los que pagaban un sueldo por debajo del que le correspondía al trabajador según el convenio o incluso situaciones en las que la compañía había dejado de pagar el salario a su empleado por cualquier razón, infracciones todas que se han corregido y enmendado y han dado lugar a esos 16,1 millones en salarios impagados.

Estas acciones de la Inspección de Trabajo forman parte de una campaña para regularizar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social, que se ha centrado en los últimos años de forma más específica en vigilar que las empresas han trasladado a las nóminas de sus trabajadores el fuerte incremento que ha experimentado el salario mínimo interprofesional (SMI) (que se ha impulsado más de un 50% en los últimos seis años) o en pagar correctamente a las empleadas del hogar y tenerlas aseguradas.

Hay que subir salarios

Por otro lado, el número dos de Yolanda Díaz aprovechó su intervención para abogar por subir salarios y no ligar los salarios con la productividad. "España debe dejar de ser un país de bajos salarios, que es lo que es en la actualidad", apostó. A su juicio, el país "debe jugar una liga" distinta y dejar de vincular productividad a los salarios para reducir la brecha salarial de 20 puntos porcentuales respecto a Europa.

"Ayer decía el presidente del Gobierno, le pedía a las empresas que debían subir el salario y, efectivamente, yo creo que las empresas deben subir el salario, pero, claro, esto no puede ser una especie de invitación a que se haga un acto de ejercicio de autorresponsabilidad, sino que esto tiene que ser un compromiso", advirtió.