Samper a los municipios afectados por la riada: "Hay que hacer inversiones coherentes porque el dinero público es limitado"

Una apretada agenda está llevando este martes al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, y la directora general de Desarrollo Rural, Rosa Charneca, por las diferentes localidades situadas en el curso del Ebro a su paso por la Comunidad y que se ven afectadas cada vez que el río llega con una avenida, tal y como sucedió a finales del pasado mes de febrero y comienzos de marzo.

Durante esta mañana ha visitado Boquiñeni, Cabañas de Ebro y Nuez de Ebro, y por la tarde hará parada en Osera de Ebro, Quinto, Pina de Ebro y Villafranca de Ebro, donde ha podido comprobar las afecciones causadas por las riada y recoger las demandas de los responsables municipales de dichos municipios.

En su visita a estas localidades, Samper ha incidido en la necesidad de "poner soluciones coherentes" para evitar los daños que se producen por las cada vez más habituales crecidas del Ebro. Se ha referido así a la necesidad de que las inversiones "sean las correctas" porque, ha advertido que "el dinero público es limitado" y no se puede estar todo el tiempo "invirtiendo y volviendo a invertir en una infraestructura en la que ya se había invertido".

El consejero ha anunciado además que su Departamento tiene previsto realizar un "estudio técnico" sobre las afecciones del rio en la parte productiva, “para equilibrar una profunda desviación de informes hacia un lado solo que es la parte medioambiental”. Porque, ha insistido el consejero, “hay que poner por delante a las personas, a los agricultores y a los ganaderos, y después la flora y la fauna”.

Samper ha vuelto a reclamar el recrecimiento de Yesa como "la primera vía de solución” ante las avenidas del Ebro, ya que esta infraestructura “permite desembalsar y embalsar cuando viene una gran avenida". Pero, además, el consejero ha mostrado su disconformidad ante los que rechazan la limpieza del río que tanto reclaman los pueblos ribeñeros. "No hay ninguna lógica para no hacerlo, a nadie se le ocurre pensar que un agricultor no tenga limpia la acequia, si no lo hace se le trata de chapucero", ha insistido.