La ciencia que ayuda a romper techos de cristal

La necesidad de contar con más profesionales de carreras de áreas científicas preocupa mucho en Europa, que se está quedando rezagada en una carrera tecnológica que lideran Estados Unidos y países asiáticos. Por ello surgen de modo continuo iniciativas para promover las profesiones STEM, es decir, las de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En algunos ámbitos se incluye en ese paquete el arte, de ahí el nombre de Steam.

En Aragón este tema también genera mucho interés, no en vano son muchas las empresas que no consiguen llevar adelante todos los proyectos que tienen en mente por falta de profesionales cualificados. Al ser muy escasa la presencia femenina en las carreras STEM, organizaciones como CEOE, Directivas de Aragón o la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ) o el Clúster de empresas de maquinaria agraria (Campag) están haciendo llamamientos para captar el interés de niñas y jóvenes hacia estos ámbitos. Todos dicen que no se puede desaprovechar el talento de la mitad de quienes se van incorporando al mercado laboral cada año.

En este marco encaja el proyecto STEAMBrace, financiado por la Unión Europa con un presupuesto de 3 millones de euros, es impulsado desde Zaragoza por la Academia de Inventores y la editorial Edelvives, que lo lidera, y busca «revolucionar la certificación» en competencias del campo tecnológico.

El objetivo principal del proyecto, según indica la Academia, participada por la propia Edelvives, es «crear una alianza Steam en la UE en un marco digital conjunto en el que se promocionarán los sistemas educativos Steam». La iniciativa, entre otras acciones, pretende descubrir los nichos donde se pueda llevar a cabo la educación en estas ramas de conocimiento, así como cocrear e impulsar actividades de formación a estudiantes de 11 a 18 años, poner en marcha acciones preparatorias para la primera semana Steam, implementar y monitorizar el proyecto piloto de la primera ‘Semana Steam para futuras mujeres innovadoras’.

Con la Academia de Inventores trabajan en la iniciativa la Asociación de Investigación de la Industria del Juguete Conexas y Afines (AIJU); WiTEC, European Association for Women in Science, Engineering & Technology, de Suecia; C4G - C4G, Consulting and Training Network, de Portugal; la Provincia Portuguessa da Congregaçao dos Irmaos Maristas de Portugal; Contáctica; la Asociatia de Tineret Raise your Voice, de Rumanía; la Facultad de Economía de la Universidad de Zagreb, de Croacia, y la Universidad del País Vasco.

«STEAMBrace marca un hito histórico para Europa y Zaragoza al sentar las bases de la primera certificación oficial mundial en el marco Steam, impulsando la equidad de género y la innovación educativa», afirma Luis Martín Nuez, socio fundador de la Academia de Inventores y actual presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Zaragoza. «STEAMBrace no solo pretende impulsar la educación Steam en Europa, sino que también busca abordar una disparidad crítica: la brecha de género en los campos STEM», completa Jorge Mata, también socio del proyecto.

Conseguir que mujeres innovadoras puedan romper el techo de cristal y establecer un certificado europeo en formación STEM son, por tanto, dos objetivos fundamentales de la iniciativa europea impulsada desde Zaragoza.