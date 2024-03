El libro negro del inversor de la aragonesa Zebra: 10 errores que hay que evitar si se apoya a una 'start up'

En su empeño en promover el ecosistema del emprendimiento en Aragón, la firma zaragozana Zebra, que desarrolla modelos de innovación para pymes construyendo productos o servicios, ha celebrado este miércoles un foro con profesionales de la inversión en negocios de nuevo cuño, los denominados 'business angels', con recetas para quienes irrumpen en este mundillo sin experiencia. Un encuentro en el que Sergio Martínez, cofundador de Zebra, ha presentado el 'libro negro del inversor', en el que desgrana los diez errores que hay que evitar si se da apoyo a una 'start up'.

Expertos como Guillermo Soto, empresario, consultor e inversor (en Pinama Capital23), o Antonio González Asturiano (de Aktion Legal, firma que da asesoramiento a emprendedores), han participado en un encuentro de la nueva red de inversores de Zebra (ZIN), un club formado por más de 50 profesionales, 'business angels' individuales y representantes de 'familiy offices' que apuestan por la innovación y actúan a nivel nacional. Una cita idónea para saber cómo moverse entre emprendedores sin morir en el intento.

Subestimar las taras del equipo fundador de una 'start up' es el primer error que recoge el 'libro negro del inversor'. Hay que saber qué hábitos, rutinas y entorno rodean a los creadores de una nueva empresa si se decide darles un apoyo económico. El segundo error mencionado es creer que el proyecto ofrece algo válido sin pensar en el público al que va destinado un producto o servicio nuevo. "Apunta esta máxima: una idea vale 1, un producto 10 y un cliente 100", recoge el texto de Zebra. Creer en una escalabilidad que no es real es el tercer error. "Desconocer el mercado y su potencial de crecimiento puede llevar a inversiones poco rentables", indica el libro presentado por Sergio Martínez.

No ofrecer una ventaja competitiva es el cuarto error del decálogo. "Pasar por alto la propuesta de valor y la ventaja competitiva es sinónimo de muerte de cara al cliente", apunta Zebra, que recomienda poner el foco "en lo que hacemos mejor que los demás". El quinto error es no analizar el modelo de negocio y la estrategia de monetización. El sexto, no conocer las 'tripas' de tu producto y si está registrado. El séptimo, "no saber torear...", dice el libro, que recalca la importancia de conocer el ecosistema. El octavo, desembolsar la inyección económica sin planificar, lo que significa que hay que saber "cuánto, cuándo y cómo vas a ir haciendo las inversiones". No leerse la letra pequeña y no ser 'smart money', es decir, descuidar el apoyo y seguimiento post-inversión, son los dos errores que completan el decálogo de Zebra. "También hay que señalar que una excesiva intromisión en el día a día del negocio puede resultar tan dañina o más que desaparecer", precisa el documento presentado por Martínez.

La reunión de inversores organizada por Zebra con el apoyo de la Cámara de Comercio de Zaragoza, denominada 'Bootcamp para Business Angels', continuará este jueves en Zaragoza. El emprendedor aragonés Jorge Ávila, participará para contar la evolución de su 'start up', Signos IoT, que presentó recientemente en el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona su producto SiChock, un calzo 'inteligente' inalámbrico que se coloca en las ruedas de los camiones previniendo el movimiento inesperado y mejorando la eficiencia mediante una plataforma digital.