El peso de los extranjeros en la población activa de Aragón se ha triplicado, según un informe de UGT

La fuerza del mercado laboral está cambiando. Las mujeres y los extranjeros van ganado peso. Así lo ha destacado el secretario general de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, al presentar un informe sobre cómo se ha comportado el empleo en estos últimos años. La incorporación de la mujer se ha incrementado, ha destacado. "Si ésta suponía el 37,5% de los activos (196.100 en el último trimestre de 2023) ha pasado al 47,76% (315.600), en la actualidad".

Si bien, ha reconocido que el paro sigue afectando más al colectivo femenino que al masculino y que es prácticamente imposible que las empresas contraten a mujeres de más de 52 años.

El líder de UGT ha puesto también el foco en el peso que han ganado las personas extranjeras que han pasado de ser 30.300, el 5,8% de la población activa a ser el 14,6%, es decir 96.500.

El peso medio de la población estranjera es del 12,42%, peso que se supera en quince comarcas registrándose el mayor, 27,31% en Bajo Aragón (Caspe) y el menor en la sierra de Albarracín con el 5, 45%.

La presencia de los extranjeros, ha indicado, "está aumentando en todos los sectores aunque la mayoría esté en la hostelería, el sector agrario, el empleo doméstico y un 11% como autónomos".

"Lo primero que habría que hacer es formar e integrar a los que están aquí", ha dicho Arcéiz, recordando que en plena pandemia, cuando no había movilidad internacional y no pudieron venir temporeros "no quedó en Aragón ni un solo melocotón sin recoger". Por lo tanto, ha subrayado, antes que plantearse traer contigente de fuera, lo que "habría que hacer es mejorar la situación de los que están dentro sobre todo dándoles formación", ha indicado.

Dado el problema de falta de relevo generacional que van a sufrir las empresas en los próximos años, Arcñeiz ha abogado por "integrar más y mejor a la mujer y los inmigrantes en el mercado laboral porque va a ser fundamental". Y ha insistido en la necesidad de mejorar la orientación hacia profesiones concretas. "Tiene que haber más mujeres ingenieras y eso se fomenta desde la edad temprana", ha dicho.

Por otra parte, en los tres últimos años Aragón ha perdido 6.729 empresas (fueron más de 5.166 en los años entre 2008 y 2014) pero la mayoría han sido empresas sin asalariados (5.836) y autónomos, según el informe de UGT. "No ha habido efectos perturbadores en el tejido industrial porque los que han salido han quedado compensados con los que han entrado", ha explicado Arcéiz.

Eso sí, el sindicalista ha abundado en el problema que tiene Aragón con la falta de tamaño de las empresas. "La mayoría son micropymes. Hay pocas con entre 100 y 250 trabajadores y solo una, con más de 5.000, que es la factoría de Stellantis en Figueruelas". Y ha recordado que el 61% de la población ocupada está en el sector servicios, el 18% en comercio, el 12% en construcción y el 7% en industria.

"Solo una de cada 100 vacantes no se cubre"



"Faltan nacimientos, la población activa está envejeciendo y la carencia de trabajadores para hacer el relevo generacional puede ser un problema los próximos años". advierte Arcéiz'. Pero dicho esto, ha añadido, que a día de hoy "solo una de cada cien vacantes se quedan sin cubrir en la Comunidad", según datos del INE, y ha confesado que no sabe de dónde saca la patronal los datos de que hay más de 20.000 puestos que no se pueden cubrir.

"Me gustaría saber si son especulaciones o de dónde sacan esa estimación porque si aparecieran de golpe esas personas con cualificación no tendrían trabajo para darles", ha manifestado. "Otra cosa distinta es que quieran contratar a 500 especialistas de mataderos en Épila o que surja una necesidad concreta en una localidad o en una comarca aragonesa ue ahí sí puede haber carencia de profesionales", pero "como norma general y, según el INE, solo una de cada cien vacantes se quedan sin cubrir", ha recalcado.

En cuanto al salario y las rentas de las empresas, Arcéiz ha dicho "que las rentas se han visto beneficiadas porque sí han podido trasladar a sus productos el precio de la inflación, pero que en el caso de los sueldos los incrementos han sido insuficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

Un 11% de aragoneses cobra menos de 600 euros

Del salario medio que más se repite en Aragón, el informe de UGT indica que es de 1.919 euros brutos, que eso es lo que cobrar el 63% de los trabajadores mientras que hay un 11% que cobra menos de 600 euros.

Falta de relevo generacional



"El envejecimiento de la población está siendo una salida silenciosa del orden de 11.500 personas de media anual en los tres útimos meses", advierte UGT Aragón. Y pese a la incorporación de ciudadanos extranjeros, la pirámide sigue siendo regresiva. "El grupo más numeroso en la pirámide actual se situa entre los 45 y los 49 años con 109.283 residentes. Le sigue el de 40 a 44 con 108.772 dibujando un amplio escalón con el infrerior de 35 a 39 años en el que hay 85.276. "A partir de ahí, todos grupos cuentan con menos personas y evidentemente, este hecho se traslada al mercado de trabajo.