Los agricultores retoman las protestas este domingo con cortes intermitentes de la A-23 entre El Poyo del Cid y Calamocha

Ni el frío ni el temporal que azota la península han disuadido a los agricultores de volver a salir a las carreteras aragonesas para visibilizar de nuevo su malestar por la situación que atraviesa el campo. Lo han hecho en la autovía mudéjar, la A-23, unos 40 tractores y más de un centenar de personas a pie que han acudido con sus vehículos particulares a sumarse a la protesta.

Desde las 16 y hasta las 19 horas vienen realizando cortes intermitentes de la A-23, entre El Poyo del Cid y Calamocha, a la altura de la conocida como rotonda del arcoiris y en las dos direcciones, sentido Valencia y Zaragoza.

El agricultor Francisco Latorre ha explicado que "cortan unos 40 minutos en ambas direcciones" la circulación y que la protesta como otras anteriores se ha convocado de forma improvisada por washapp. No se han producido incidentes, sí retenciones, ha reconocido, aunque "está aquí la Guardia Civil para garantizar la seguridad de todos", ha dicho.

Protesta hoy de los agricultores en la autovía mudéjar. S. E.

Sobre si tienen nuevas protestas convocadas para este lunes, Latorre ha respondido que no, pero que sí están organizando una conjunta con los representantes de Zaragoza y Huesca para la que todavía no ha dado fecha, aunque sí ha especificado que será esta misma semana.

Latorre ha insistido en la necesidad de mantener este tipo de acciones de protesta para que no se olviden sus reivindicaciones. "Cada vez nos ponen más trabas a la gente del campo. Se nos van comiendo por todos los sitios y como no hagamos algo en 20 o 30 años no habrá forma de vivir en el medio rural. Nos tendremos que ir todos a las ciudades", ha advertido, a la vez que ha reiterado que piensan seguir movilizándose.

En su caso, lleva toda la vida en el campo trabajando las tierras entre Navarrete y Torrijo del Campo que le pasó su padre y antes a este su abuelo. Tiene cereal y también ganadería extensiva. "Llevo toda la vida y me hubiera gustado que siguieran mis hijos pero no van a poder porque a este paso no va a haber posibilidades de vivir del campo". Les axfisian, dice, con los bajos precios, el papeleo, y la proliferación de parques solares y eólicos que cada vez quitan más espacio para el ganado y los cultivos.

Agricultores a pie que han acompañado a los 40 tractores hoy en la protesta de la Autovía Mudéjar a la altura de Calamocha. S. E.

Los problemas que sufren, dice, y que han hecho estallar la mecha son un cúmulo de cosas como la inseguridad jurídica, los elevadísimos costes de los insumos estos ultimos años, el agravante de la sequía que les ha hecho recoger muy poco y la axfisia de la burocracia.