La construcción precisa de más mujeres para cubrir un déficit de unos 8.000 trabajadores

Incorporar más mano de obra. Eso es lo que necesita la construcción y que las mujeres, además de los jóvenes, se apunten también a esta profesión. Lo dice Vicente Lafuente, director gerente de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) que cifra el déficit de estos trabajadores en Aragón en unos 8.000.

Una cifra que sale de restar los 60.000 que había antes de la crisis de 2008 a los 36.000 que existen actualmente dados de alta en la Seguridad Social (unos 12.000 de ellos como autónomos).

Lafuente recuerda que con la crisis finaciera, bajó drásticamente la actividad en este sector que se quedó con apenas 20.000 trabajadores y aunque se ha ido recuperando no lo hecho en la medida que demanda el sector, explica. Y por tanto, son esos 8.000 los que harían falta en los próximos años para equilibrar oferta y demanda.

"Ahora en Aragón hay constatación empírica de que hay obras que no se están llevando a cabo, que no se están iniciando o ralentizando porque falta mano de obra en construcción", recalca Lafuente. Tampoco se encuentran electricistas ni fontaneros ni gente cualificada en otros gremios ya que la construcción no solo es poner ladrillos o placas o elementos precafricados sino que hay que ocuparse de las instalaciones, es decir, es un sector que arrastra a otros subsectores".

Aunque se está viendo cierta incorporación de las mujeres, Lafuente considera que apenas es significatvo. "Tenemos dos chicas en Villanueva en el ciclo de Grado Medio en Construcción, y una chica en el grado básico de Huesca, en total tres mujeres formándose. Es un paso adelante, aunque sea modesto, porque en el pasado era muy difícil ver a ninguna mujer estudiando grados de Construcción", dice.

Lafuente confía en que se vayan incorporando más porque "las condiciones no son tan duras como las de antes, no se requiere tanto esfuerzo físico y se puede conciliar (hay empresas que tienen horarios de 8 a 4 y los salarios que marca el convenio son dignos". De las chicas que realizan estos estudios, dice, que son vocacionales, a algunas les viene porque sus padres tienen empresas en el sector y a otras porqrue simplemente les gusta, afirma.

Jóvenes estudiantes de la Fundación Laboral de la Construcción. S. E.

Pero atraerlas es el reto. De ahí que se marquen desde la FLC un triple objetivo en materia de empleo. "Queremos ser referencia absoluta en materia de intermediacion laboral y ser como el 'Infojobs de la construcción', y también una especie de 'Universidad de la construcción' atrayendo a chicos y chicas sin titulación basica de ESO o Bachiller que sí pueden estar en ciclos de formación profesional básica en la Fundación Laboral de la Construcción y puedan empezar a desarrollar una carrera profesional. Con ciclos intermedios, aspiran a que Educación les permita también impartir el grado superior de edificación y obra civil para poderles ofrecer todo el ciclo completo.

"Completar el ciclo formativo en Construcción

En la actualidad la FLC tiene 6 grados de FP, 5 en Villanueva de Gállego y uno en Huessca y son el único centro integrado no público que funciona como tal y uno de los cinco que existen en España, y cuentan con unos 130 alumnos en los cinco grados en Aragón.

Lafueten hace hincapié en la mayor labor pedagógica que hay que hacer en actividad preventiva ya que son las caídas en altura, los atrapamientos con maquinaria o los accidentes en excavaciones y zanjas los que más se repiten. "Hay que incidir sectorialmente en esta formación en prevención teórica práctica que sirva y evite accidentes mortales", conlcuye