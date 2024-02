Los salarios en Aragón han perdido un 4,2% de poder adquisitivo en los últimos 5 años

Algo se han recuperado los salarios, pero no lo suficiente para alcanzar la escalada que ha tenido la inflación estos últimos años. Así lo ha puesto de manifiesto el secretario general de CC. OO. Aragón, Manuel Pina, al presentar un informe sobre la evolución que tuvieron los sueldos este último año. Según este sindicato se incrementaron un 4,01% en Aragón frente al 3,46% en España por el mayor peso de la industria en la Comunidad.

Aunque Pina ha hecho hincapié en que el dato es provisional porque hay convenios que no se han cerrado y pueden variar esa media, ha reconocido que este dato es mejor que el de 2022 en que los salarios en Aragón subieron de media un 2,97% en Aragón y un 3,13% en España o el que hubo en 2021 donde las subidas fueron del 1,67% y el 1,61% respectivamente, debido a que esos años estuvo más paralizada la negociación colectiva y se firmaron o revisaron muchos menos convenios.

Pese a estas subidas medias, que no recogen las de los empleados públicos sino únicamente de los asalariados de las empresas privadas con convenios sectoriales o de empresa, que representan más del 90% del total, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios sigue siendo del 4.2% en estos últimos cinco años.

El caballo de batalla de la negociación colectiva, ha reconocido Pina, ha sido mantener la cláusula de revisión salarial en los convenios e introducirla en los que todavía no está, que son la mayoría. Y avanzar en la reducción de la brecha salarial entre lo que perciben hombres y mujeres en el mercado de trabajo que estaba en España, según el último dato, en el 24%, y ha bajado al 18%, ha dicho, si bien el dato de Aragón no lo darán a conocer hasta el 22 de febrero, aunque seguramente, ha avanzado, será superior al nacional por el mayor peso que tiene la industria en esta Comunidad.

El secretario de Organización, Pablo Castillo, ha remarcado que en negociación colectiva, el pasado año supuso salir de la parálisis que había con la firma de 114 convenios en Aragón: 78 de empresa que afectaron a 21.000 trabajadores y 48 sectoriales que incidieron sobre 187.000 trabajadores.A nivel nacional, ha habido también un repunte del 14% en número de convenios más que en 2022 y un 21% más en número de trabajadores que cubre (11 millones más) lo que significa 214 convenios más que un año antes y la recuperación de los parámetros de antes de la pandemia.

De la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Pina ha afirmado que tiene más afección en comunidades como la de Andalucía (donde representa un 19% el colectivo de personas que lo perciben) que en Aragón donde supone un 4% y que el problema está siendo sobre todo su aplicación en el campo, al no recoger los convenios la actualización en tablas salariales de estos últimos años (desde 2018 en que ha tenido un incremento del 54%).

Dicho esto, el máximo responsable de CC. OO. Aragón ha recalcaldo que lo importante del SMI es ver cómo está afectando su incremento a los convenios ya que antes este salario mínimo estaba más lejos de las categorías más bajas pero ahora no. Y el problema, ha indicado, es que se están encontrando con personas que cobran por debajo del salario mínimo en algunos sectores como comercio, limpieza, hostelería o el del campo.

Pina ha puesto también de relieve que se ha conseguido subir los salarios a la vez que ha crecido el empleo sin que se hayan cumplido los peores pronósticos de los "agoreros". "Más bien al contrario se ha demostrado que mejores salarios contribuyen a mantener el consumo, la actividad económica y la generacióon de empleo".

En este sentido, no ha dudado a la hora de calificar de "malas empresas" a aquellas que no pueden pagar el salario mínimo o se mantienen gracias a las malas condiciones en que están sus trabajadores. "Hay ámbitos empresariales que no se pueden mantener de esta forma a base de precariedad", ha señalado.

El informe aporta datos en relación a la duración de la jornada laboral, con una media anual en Aragón de 1.757, 18 horas, que se redujo hasta las 1.700,26 en los convenios de empresa y que se situó en 1.763 en los sectoriales. Pina ha remarcado que en muchas empresas está ya por debajo de las 40 horas, pero que hay que incidir en la negociación colectiva en cómo reducir jornada hasta las 37,5 horas sin afectar la productividad y ganando en conciliación y que ese va a ser uno de los asuntos "estrella" este año en el diálogo entre empresas y sindicatos.