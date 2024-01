Cambia la factura de la luz en enero: así se notará en el bolsillo el nuevo cálculo de la tarifa regulada

Entender la factura de la luz resulta misión imposible porque por mucho interés que se ponga siempre hay algo que cambia o alguna cuestión demasiado compleja. Entre ellas, saber cómo se calcula el precio de la electricidad. Para quienes tengan contratada la luz en el mercado regulado (como los que nunca han cambiado de compañía o quienes cobran el bono social) este mes están pagando la energía con un nuevo cálculo, que se notará cuando llegue el primer recibo con consumos de 2024.

La tarifa regulada de la luz, la que controla el Gobierno, cambia desde este mes. Se trata del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) que se paga en los contratos firmados en el mercado regulado.

¿Estoy en el mercado regulado o el libre?

La modificación solo afecta a los usuarios del citado mercado. Todavía hay consumidores que no saben si tienen contratado su suministro eléctrico en esta modalidad o en el mercado libre. Algo más del 50% de los consumidores desconoce las diferencias entre contratar en uno u otro, según el último Panel de Hogares CNMC, la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia, correspondiente al segundo trimestre de 2023.

Para estar seguro se puede consultar en el apartado de la factura de 'datos del contrato' donde se especifica el 'tipo de contrato'. Un 'truco' para saberlo es que si se dispone de algún tipo de tarifa plana o precio fijo se habrá contratado en el mercado libre, ya que estos solo son posibles entre las comercializadoras que operan en él. En caso contrario aparecerá expresamente 'PVPC-Mercado regulado'. Esta es la única tarifa a la que pueden optar quienes quieran beneficiarse del bono social, que aplica rebajas en la factura dependiendo de los niveles de renta y circunstancias personales.

La tarifa PVPC se fija en función de los precios diarios de la electricidad, lo que aumenta los vaivenes en periodos de inestabilidad. Esto hizo que durante la crisis energética que produjo el inicio de la invasión rusa de Ucrania hace casi dos años los precios se dispararan. Sin embargo, el año pasado resultó un 40,5% más barata que el año anterior. El consumidor pasó de una factura eléctrica mensual de 75,58 euros de media en 2022 hasta los 44,97 euros en 2023, según los cálculos difundidos por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así cambia la factura de la luz en enero de 2024

El cambio que se ha introducido en enero se refiere a la forma en la que se calcula su precio y sigue en línea con las medidas que se aprobaron tras la guerra para reducir la escalada de la energía. Desde el Gobierno se ha recalcado que el cambio ha sido "automático" y los consumidores no han tenido que hacer nada. "Se encargarán de ello las compañías eléctricas, que aplicarán la nueva fórmula de precio de la energía en las facturas que emitan a partir del 1 de enero de 2024", precisó el Ejecutivo en la comunicación sobre la modificación.

Con todo ello, a partir del pasado 1 de enero no solo se tiene en cuenta el coste diario de la energía en el mercado mayorista, sino un porcentaje del que se espera en los mercados de futuros.

La explicación no es sencilla, como todo lo que tiene que ver con el mercado eléctrico. "En vez de que el precio que sale cada hora dependa de la evolución del mercado diario, una parte va a depender de los mercados a plazo", explica José María Yusta, profesor de la Universidad de Zaragoza experto en mercados energéticos.

El cambio aprobado señala una primera fase en la que el 75% del precio de la luz va a depender de la subasta que marca el OMIE, el Operador del Mercado Ibérico de Energía, una entidad creada por España y Portugal, que indica los precios diaros y que hasta ahora fijaba el 100% del que se cobraba en la factura. A este se añaden los impuestos y peajes en cada país. El 25% restante del precio procederá del que señala el mercado OMIP, el Operador del mercado ibérico encargado de establecer el precio a futuro o "a plazo". "Este último se fija con una referencia de lo que va a costar la energía en el futuro y se fija por adelantado", señala Yusta, que reconoce que se trata de un proceso "muy complejo" de formación de precios.

El objetivo del Gobierno con este cambio es aportar "más estabilidad a las facturas finales de los consumidores". Esta esperada menor volatilidad se busca después de los sustos vividos en los últimos años cuando las subidas del precio de la luz han desestabilizado muchos presupuestos familiares.

"El precio no tiene por qué ser más barato sino más estable", aclara el profesor. Así, puede que al terminar cada mes el recibo resulte más caro o no que si no se hubiera modificado el método de cálculo. Ahora, el precio no va a depender solo de lo que ocurra en la subasta de OMIE que se celebra cada día a las 12.00 y que marca el precio para el día siguiente. Esta aportará las tres cuartas partes, una proporción que irá variando cada año. Así, en 2025 el mercado de futuros aportará el 40% del precio y en 2026 este porcentaje se elevará hasta el 55%.

El precio de la luz este martes 16 de enero

Con todo, "todavía el precio de la electricidad es más caro que hace dos años", recuerda Yusta. Este martes la cuantía media está fijada en 90 euros el megavatio hora (MWh), con un mínimo de 60 euros y un máximo de 127 euros, dependiendo de las horas del día. Antes del alza de precios que llevó a máximos nunca vistos el precio rondaba los 50 euros MWh. "Ahora puntualmente está en torno a 80 euros, y este año se espera que se sitúe por debajo de 80, pero todavía el precio es caro, especialmente para la competitividad industrial", advierte.

En el caso de los consumidores en el mercado libre, los precios dependerán de los que les ofrezca su comercializadora eléctrica. El profesor aconseja a quienes tengan que renovar el contrato que sean "proactivos" con la factura y apliquen el busque y compare. En algunos casos pueden estar pagando precios muy altos por fijarse en los últimos dos años y ahora los que ofrece el mercado resultan más bajos. Aconseja buscar ofertas utilizando el comparador de precios que aparece en la página web de la CNMC.

