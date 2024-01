Yolanda Bravo, ingeniera, ante la falta de profesionales: "Todos somos capaces de reinventarnos"

Trabaja usted en la industria aragonesa. ¿Está esta bien posicionada tecnológicamente para los retos que tenemos por delante?

Está actualizada. Creo que tanto en la parte más de manufactura como en la tecnológica o la logística hay buenos posicionamientos. Vienen empresas de fuera que se desarrollan y hay pymes que las alimentan. Tanto en ingeniería como en mano de obra hay talento.

¿Está la industria 4.0 cambiando la forma de trabajar en las fábricas?

Sí, mucho. La digitalización está haciendo el trabajo mucho más automático, también mucho más trazable, en el sentido de que se puede asegurar la calidad, haciendo un seguimiento de la fabricación de los componentes, sus materias primas. También se está invirtiendo mucho en conocimiento. Los ingenieros están implementando nuevas estrategias, se está haciendo un buen trabajo.

¿Hasta qué punto generará más cambios la inteligencia artificial (IA)?

Cambiará mucho las cosas porque aún se incentivará más la automatización de los procesos. Habrá una visión mucho más global, es decir, al hacer un ensayo, por ejemplo, podremos contar con más parámetros. Eso va a ayudar mucho a asegurar todos los procesos.

¿Quitará puestos de trabajo?

Sí, pero también creará otros. Quizás los puestos de trabajo que quite no sean los de más relevancia. Es decir, quitará puestos en tareas rutinarias y también puede quitar horas de trabajo. Si las horas que ganamos las dedicamos a tareas de creatividad, a avanzar en otras cosas, podrá ser una herramienta que haga lo que hizo internet en su día.

Los cambios tecnológicos van a tal velocidad, que no hay personas formadas para los nuevos retos. Hoy hay muchos puestos vacantes que no se cubren.

Hay que cambiar un poco la mentalidad. Es verdad que venimos de una época mucho más estable, donde yo creo que tú estudiabas y eso te definía como profesional y a partir de ahí evolucionabas en una empresa. Ahora la formación continua es una realidad e incluso hay cambios de actividades. Yo conozco a gente que ha hecho cambios espectaculares, que han cambiado de sector. Para eso hay que tener una mentalidad mucho más abierta, ser mucho más adaptable. A lo mejor hay que pensar en hacer cursos, un máster, incluso ‘online’ mientras se trabaja. Ahí también creo que las empresas deberían ser capaces de definir mejor las competencias que necesitan. Yo creo que todos somos capaces de reinventarnos.

Usted ha sido muy activa en promover las carreras STEM(ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). ¿Tenemos ahí un talón de Aquiles?

Yo he hecho promoción de carreras STEM tanto para mujeres como para hombres, aunque es verdad que el déficit es mayor en mujeres. Creo que tenemos que enseñar más qué es lo que hacemos, hablar de nuestra pasión por el trabajo. Eso no está llegando.

Quizás es que pesa mucho la idea de que son carreras muy difíciles.

Eso lo dice mucha gente, pero creo que la Universidad debería adaptarse mejor a los nuevos tiempos, hay que intentar ser más prácticos. Necesitamos a más egresados de la Universidad, intentar darle a las personas motivaciones para ser ingenieros, matemáticos, tecnólogos... Un profesor hizo un experimento que le salió bien, empezando al revés:antes de decirle a los alumnos que tenía que estudiar matemáticas, física, dibujo técnico, etc., les dijo qué es lo que hace un ingeniero. Decirle que las matemáticas sirven para esto, la física para aquello, etc.

Trabaja usted en automoción, un sector que va hacia una mayor electrificación. España está muy retrasada en el uso de coches eléctricos en Europa. ¿Qué ocurre?

España va retrasada fundamentalmente por dos razones. Una es la falta de infraestructuras de recarga, que no se ve. Yo viajo y trabajo en otros países europeos y se percibe más. Uno tiene la sensación de que va a un pueblo de Soria o al Pirineo y no va a poder recargar su vehículo. Por otro lado está el tema del precio de los coches. Los fabricantes europeos se quejan de la entrada de vehículos chinos, pero es que al final el transporte tiene que ser asequible para todos. Excepto las marcas premium, como pueden ser fundamentalmente las alemanas, el resto tiene que hacer un esfuerzo para que el vehículo eléctrico esté disponible para una clase media trabajadora, que no sea un artículo de lujo. No se están poniendo los medios para que esto cambie, por ejemplo con ayudas como en otros países. No un plan Renove como los que hemos tenido, sino mejores aportaciones, como las de 10.000 euros que se dan en otros sitios. Si la gente tiene ese incentivo, ve que puede recargar el coche en la empresa y que le ponen un cargador a un coste modesto en su casa, entonces dice:me animo a tener un coche eléctrico.

¿Mejoraría este panorama si Stellantis instala una fábrica de baterías en Zaragoza?

Sí, por supuesto. Todo lo que sea implementación de fábricas de componentes en la región es positivo. Tener al lado una fábrica de baterías, que es la parte fundamental de estos vehículos, es muy positivo. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo. La empresa estoy segura que lo está haciendo, pero las instituciones también deben hacerlo para atraer la iniciativa.