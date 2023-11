Goirigolzarri: "La economía aragonesa tiene un visión muy acertada en logística y renovables"

La pandemia primero, la guerra de Ucrania después y ahora el conflicto en Oriente Próximo han dejado al descubierto que Europa necesita “mayores niveles de autonomía” en defensa, en tecnología y en energía y han hecho necesario "redefinir las cadenas de suministro y tener en cuenta las ideologías de los países en las que las colocamos. Un nuevo escenario en el que Aragón cuenta con una posición ventajosa gracias a su apuesta por las energías renovables y por una logística que ha evolucionado hasta convertir a la Comunidad en un foco de atracción de inversiones innovadoras.

Es la visión de José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Caixabank, que este martes ha participado en una nueva jornada de los ‘Desayunos empresariales’ organizados por Heraldo y patrocinado por AEFA y Caixabank, en la que, en un conversación con el director del diario, Mikel Iturbe ha desgranado sus percepciones sobre el escenario internacional, la evolución de la economía española y las posibilidades de la Comunidad en este entorno de "incertidumbre e inestabilidad.

Para Goirigolzarri, hay dos datos que dan buena cuenta de la salud de una economía: la renta per cápita y el peso de las exportaciones en el PIB y en ambos conceptos, ha destacado, Aragón está por encima de la media. Pero, sobre todo, para el presidente de Caixabank, la ventaja de Aragón es que "su economía tiene una visión muy acertada, porque a sus "clásicos puntos fuertes, como son el automóvil y la agroalimentación, sumó la apuesta por la logística "que está ahora en una nueva fase en la que se ha convertido en un 'hub' de innovación, a la que hay que además la inversión en renovables. "Me parece que la combinación de todo ello, en el entorno de la reindustrialización, ponen a Aragón en una posición de salto cualitativo que le da muchas ventajas en ante el necesario cambio de cadenas de suministro y de transición energética", ha insistido Gorigolzarri. Y ante el nutrido grupo de representantes empresariales que han asistido al acto ha reconocido su admiración por el tejido empresarial aragonés, "no solo por lo que hace sino por como lo hace, desde la profesionalidad y manteniendo un bajo perfil.

Aunque el momento ofrece "extraordinarias oportunidades, también para Aragón, el presidente de Caixabank ha reconocido que esta se producen en una "coyuntura complicada en el que la inflación, por un claro error de diagnóstico de los bancos centrales que creyeron que sería estructural, ha devenido en una subida de tipos de interés abrupta". Se ha mostrado convencido de que el precio del dinero "no seguirá subiendo, porque se han alcanzado los tipos máximos. Y aunque a futuro considera que la inflación irá a la baja, aunque ha precisado que la discusión se centra ahora en cuál será la velocidad a la que lo hace.

"El mercado está descontando que estamos en tipos máximos y que estarán razonablemente altos durante un tiempo, ha señalado, para dejar claro que lo vivido en Europa con tipos en negativo "es una anomalía que se ha dejado atrás.

Declarado optimista, como él mismo se define, Goirigolzarri ha ha reconocido que la economía española se encuentra en un "momento de flexión que se va a producir en los meses que quedan de 2023 y a lo largo de 2024". De hecho, las previsiones del Servicio de estudios del banco prevé un crecimiento del orden del 2,3% en este año y del 1,5% el próximo ejercicio "que no está nada mal si se compara en el entorno en el que está inscrito y en 1,4 o 1,5% y eso no están mal.

El ejecutivo ha advertido, sin embargo, que el crecimiento de la renta per cápita entre 2008 y 2022 ha sido "muy escueto y que este indicador se sitúa por muy debajo de la renta europea, que a su vez es muy inferior a la de Estados Unidos. Por eso, "lo que necesitamos es meter el gen de crecimiento en la economía".

"Elementos de vulnerabilidad"

Las cuentas públicas son, según el presidente de Caixabank, uno de los elementos de vulnerabilidad de la economía española. "Algo tenemos que hacer con el déficit y la deuda", ha insistido, para recordar que el primer elemento de presión va a ser el plan europeo de estabilidad financiera. Pero también hace vulnerable a la economía del país su baja productividad, ha destacado el financiero, para quien las soluciones no tienen que llegar de manos de políticas de demanda sino de oferta y "eso significa reformas que no son sencillas y que requieren amplios consensos sociales y políticos".

En su opinión la reducción de la jornada laboral que incluye el pacto de Gobierno PSOE-Sumar no parece una solución, aunque ha dejado claro que este tipo de medidas no pueden mirarse desde una perspectiva micro porque "las empresas tienen situaciones muy diferentes y las recetas generales siempre son peligrosas". Por eso, "ese tipo de decisiones es bueno que la tomen los agentes sociales en acuerdo y han demostrado que tienen capacidad para para hacerlo".

Convencido de que los directivos de empresa o de bancos no tienen título especial para hablar de política, porque su papel es gerenciar las empresas en el que entorno, ha preferido no entrar en detalles sobre la situación nacional y la negociación del PSOE con los independentistas. Pero ha explicado que si tuviera que escribir una carta a los Reyes Magos, "dejaría claro que lo que sería muy bueno es conseguir altos niveles de consensos que llevarán a las reformas necesarias a la estabilidad y que fueran altamente respetuosos con la legalidad y la Constitución"

Goirigolzarri ha recordado que Caixabank se mostró contrario al impuesto a la banca y aunque ha preferido no repetir argumentos, ha defendido que "lo fundamental es generar un ambiente competitivo que atraiga riqueza y eso pasa también por pagar impuestos, pero no por ver al empresario como un mero elemento recaudatorio.

Y en cuanto a los "buenos resultados" de la banca, el financiero ha dejado claro que hay que tener en cuenta que tras seis años de travesía por el desierto, con la la normalización de los tipos es cierto que los beneficios de los bancos son realmente notables y las cotizaciones de estas entidades están creciendo. "Aún con ese incremento, el mercado piensa que la banca no gana lo suficiente, porque cuando se compara la cotización y capitalización de la media de estos bancos con el valor de los fondos propios todavía es inferior a los fondos propios. Es lo mismo que si una empresa quiere vender y el comprador está pagando menos que lo que tu has invertido". Un argumento con el que defendido que "no parece que los resultados sean tan maravillosos".

El presidente de Caixabank, que ha insistido en que ya se está remunerando de manera general los ahorros de los particulares, ha asegurado que la entidad no tiene intención de trasladar su sede a Cataluña y como "ferviente" aficionado al fútbol ha deseado que Zaragoza tenga un "estadio estupendo" y el equipo de la ciudad suba a Primera, pero no ha aclarado la posible participación de la entidad en las nuevas instalaciones. "Queremos lo mejor para Aragón y para Zaragoza y si se plantea una operación, la estudiaremos”, ha concluido.