Ibercaja ve crecer sus beneficios un 68,6% hasta alcanzar los 280 millones entre enero y septiembre

Ibercaja registró un beneficio neto de 280 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año, lo que supone un aumento del 68,6% respecto al mismo periodo de 2022, según ha informado este viernes la entidad bancaria, que se ha anotado entre enero y septiembre sus mayores ganancias para este ciclo desde 2015.

Entre enero y septiembre, los ingresos recurrentes de Ibercaja crecieron un 31,3%, hasta los 912 millones de euros, lo que ha llevado a la entidad a incrementar un 48% el beneficio antes de provisiones frente a los nueve primeros meses del año pasado, alcanzando los 441 millones de euros.

Ibercaja ha destacado en una nota de prensa que el avance de la productividad y el "dinamismo" comercial, enfocado a dar respuesta personalizada a las necesidades de los clientes y la optimización de la estructura de costes en años anteriores, "son algunos de los factores explicativos clave de esta evolución".

A tres meses de concluir su 'Plan Estratégico Desafío 2023', Ibercaja ha resaltado que ha superado "ampliamente" los objetivos establecidos de rentabilidad, con un ROTE ajustado del 11%; de solvencia, con un ratio CET1 Fully Loaded del 12,9%, y de calidad del activo, con un ratio NPA del 2,9%.

Asimismo, su ratio de liquidez LCR ha alcanzado el 199%, "presentando uno de los balances más sólidos del sector bancario español", según ha remarcado la entidad.

Ibercaja ha devengado un 'payout' del 60% de los resultados a sus fundaciones accionistas. También la retribución al accionista principal, Fundación Ibercaja, ha continuado alimentando el Fondo de Reserva, que a cierre de septiembre asciende a 260 millones de euros.

Asimismo, cabe destacar la contribución de la estrategia de diversificación de los recursos de los clientes hacia productos de mayor valor añadido como los fondos de inversión, planes de pensiones y seguros de ahorro-vida, que ya representan el 51,8% del total de estos recursos. Mientras, la subida de los tipos de interés que se viene produciendo en el último año y medio ha posibilitado el incremento del margen de intereses hasta los 501 millones de euros, un 57,5% interanual más. De este modo, los ingresos recurrentes del Banco crecen un 31,3%, hasta los 912 millones de euros.

Aportaciones a fondos de inversión

Los recursos de clientes de Ibercaja han crecido en estos nueve meses de 2023 un 0,6%, hasta los 69.416 millones de euros, gracias principalmente al excelente comportamiento de la gestión de activos y seguros de vida, que crecen 4.341 millones de euros, un 13,7% en lo que va de año y cuyo saldo ya representa el 51,8% del total de los recursos de clientes.

El Banco continúa focalizado en la diversificación de los recursos de sus clientes hacia productos de ahorro con mayor valor añadido, que aumentan su vinculación y sus niveles de satisfacción. En un nuevo entorno de tipos de interés más elevados, Ibercaja está ofreciendo una atractiva gama de fondos de inversión y seguros de vida muy adaptada a las necesidades de sus clientes, apoyándoles y ofreciéndoles respuestas en unos meses que están siendo de incertidumbre para las finanzas de particulares, familias y empresas.

En particular, la captación de fondos de inversión de Ibercaja ha sido de 2.947 millones de euros entre enero y septiembre, cifra que representa 17,4% del total de las aportaciones del sistema y que le ubica como líder indiscutible del sector en este capítulo en estos nueve meses. El diferencial dinamismo ha permitido al Banco sumar 60 puntos básicos de cuota de mercado en el año, hasta el récord histórico del 6,5%, constituyendo un nuevo hito para el Banco. La labor de asesoramiento realizada por la red de oficinas de Ibercaja, unido a una continuada oferta de nuevos productos adaptados a las necesidades de los clientes han sido determinantes para la consecución de este extraordinario resultado.

La nueva producción de seguros de riesgo, por su parte, ha tenido un desempeño positivo en el periodo analizado, tanto en el caso de los de no vida como de vida riesgo. Así, la nueva producción de primas de seguros de vida riesgo y no vida han aumentado en su conjunto un 9,6% interanual, correspondiendo el 8,2% a los seguros de vida riesgo y al 10,0% en los de no vida. Del mismo modo, la cartera de estos seguros crece en los tres trimestres del año un 4,8% respecto al mismo periodo de 2022, hasta los 215 millones de euros (6,4% en no vida y 1,1% en vida riesgo).

Ibercaja ha renovado la oferta de estos seguros en el último año, incluyendo coberturas más específicas y personalizadas según las diferentes necesidades de los clientes y ha incorporado la posibilidad de su contratación 'on line' para agilizar los procesos de venta.

La relevante actividad comercial enfocada a acompañar a los clientes y dar respuesta a sus necesidades ha impulsado también las formalizaciones de préstamos y créditos entre enero y septiembre hasta los 4.549 millones de euros, un 8,3% por encima del mismo periodo del año anterior.

El nuevo crédito a empresas no inmobiliarias crece un 9,3%, 2.089 millones de euros, respecto a los nueve primeros meses del pasado año y la formalización de nuevas hipotecas aumenta un 5,8% interanual, 1.383 millones de euros. Es reseñable el crecimiento de la actividad de formalización de hipotecas del Banco en estos nueve meses frente a la evolución del sector, que ha disminuido más del 20%. Este comportamiento diferencial viene explicado por la especialización histórica del Banco en el acompañamiento a sus clientes en la compra de vivienda y las facilidades ofrecidas a los más jóvenes para el acceso a su primera vivienda.