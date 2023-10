La aragonesa MV o cómo mejorar la eficiencia en la farmacia

Alberto Gómez Ureña llevaba años trabajando en multinacionales haciéndose en ellas con más y más responsabilidades, pero no por ello sintiéndose más realizado. Por eso decidió dar un giro a su trayectoria profesional para apostar desde el emprendimiento por el impulso de proyectos –con y sin ánimo de lucro– que tuvieran impacto, un sentido social, «que mejoren la vida y el bienestar de las personas», señala.

Es así como este emprendedor zaragozano lanzó Alma Creating Future –el nombre ya descubre sus intenciones–, una empresa social constituida en julio de 2020 de la que surgieron después la ong Farma Solidaria –en septiembre de 2021– y una compañía con todas las de la ley denominada Media for Value, que vio la luz en julio de 2022.

«Nuestro objetivo en Alma es generar un impacto positivo en la sociedad», sostiene Gómez. «Priorizamos el impacto social sobre la rentabilidad o el reparto de dividendos y reinvertimos los ingresos que generamos en proyectos en este ámbito», subraya. «Cuanto más rendimiento generemos, mayor impacto social tendremos», afirma.

El emprendedor tiene el 71% de Alma, aventura a la que se lanzó con tres compañeros de viaje –la farmacéutica Yolanda Tellaeche, la química Laura Juste y el abogado David Fauquie–, que cuentan con el 29% restante.

Farma Solidaria fue el primer proyecto puesto en marcha por estas cuatro personas, una ong nacida para aprovechar que las farmacias (22.000 en España, puntos de paso de millones de personas) son lugares idóneos para promover acciones de solidaridad y apoyo con los más necesitadas.

«En sus primeros dos años la ong ha logrado ayudar a más de 4.000 personas, recabando más de 150.000 donaciones en las farmacias, o ‘momentos solidarios’, como decimos internamente porque son decisiones conscientes que ocurren después de una conversación con el equipo de cada farmacia, ejecutado más de 270 proyectos solidarios de impacto local, y realizado acuerdos con más de 100 ong, en el mayor movimiento de innovación abierta en el el sector en los últimos años», indica Gómez.

Desde Alma se creó después Media (for) Value, una intranet que ayudará a las farmacias a ser más eficientes. Una solución, explica Alberto Gómez, específicamente diseñada para estos establecimientos, donde tengan cabida todos los proveedores y donde cada funcionalidad está diseñada teniendo en cuenta las necesidades propias de la farmacia: calendarios compartidos, gestor de tareas multinivel, gestor de contenido compartido, canal de reproducción de vídeo y audio, sistema de mensajería interna y notificaciones, gestor de campañas y promociones, organización de permisos...

A Media Value –propiedad en un 91% de Alma Creating Futuro, porcentaje que se reducirá al 84% con una nueva entrada de capital– se incorporaron como socios María del Carmen Sáez, Patricia Carrasco, David Marfil y Santiago Comella. Con un 9% que quedará en un 7,8% está como inversor Zebra Ventures, la firma impulsora de proyectos emergentes que ha organizado los encuentros de emprendedores ‘Starup Fest’. En ellos, celebrados uno el año pasado y otro hace dos semanas, Alberto Gómez intervino para hablar de la plataforma diseñada para farmacias. En este proyecto, ya una realidad, trabajan en total unas 18 personas, aunque no todas a tiempo completo. Siete desarrolladores apoyan desde Ecuador con contratos de servicio. La firma empezará a facturar a partir de ahora.

200 farmacias emplean ya la intranet de Media Value y la idea es que a final de año ese número se eleve hasta 500, así como unos 20 proveedores y laboratorios. «La gestión interna de las farmacias no es eficiente hoy y con nuestra plataforma pueden serlo», indica Gómez. El modelo de negocio, destaca, consiste en no cobrar a las farmacias pero sí a las farmacéuticas, los laboratorios que quieren colocar sus productos.