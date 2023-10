Incertidumbre en Leciñena, que trata de evitar un nuevo procedimiento concursal

Sin saber a qué atenerse. Así están los trabajadores de la empresa aragonesa Leciñena después de que la dirección les comunicase la pasada semana la complicada situación financiera que atraviesan y les dijera que «están explorando diversas opciones para garantizar la viabilidad de un negocio» referente en el sector fabricante de remolques y semirremolques en Aragón.

Fuentes de Partners Connect Holding, que adquirió Leciñena en 2017 tras un concurso voluntario de acreedores presentado por los antiguos propietarios, señalaron ayer que de momento no han solicitado ni un nuevo procedimiento concursal ni ningún ERE o despido colectivo. «Siguen haciendo esfuerzos», manifestaron, por resolver un problema «que no es de mercado», ya que pedidos hay, sino de liquidez.

De hecho, a muchas plataformas fabricadas en Leciñena no les pueden dar salida al no poder completarlas con ejes o piezas que faltan y que ya no sirven los proveedores por impagos. Ya el pasado año, según ha podido saber este diario, sufrieron también algún corte de luz por este mismo motivo.

A los trabajadores de Leciñena les debe la empresa parte de la nómina de septiembre. En la fábrica se respira una calma tensa a expensas de que la propiedad les diga qué piensa hacer. «Adquirimos la empresa en 2017 y hubo años de crecimiento e inversión, pero llegó la pandemia con la caída en ventas y, después, los problemas de desabastecimiento y encarecimiento de las materias primas y al final los elevados costes de producción nos han impactado», admitieron.