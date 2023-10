Emprendimiento con Z de Zebra y de Zaragoza

Zebra, la factoría de empresas emergentes impulsada en Zaragoza por Sergio Martínez, Ulises Gómez, Patricia Tejero y Alberto Bordegé, vuelve a la carga en lo que a eventos ambiciosos se refiere. Estos días ultiman la segunda edición de ‘Startup Fest’, un encuentro que tendrá su día grande el próximo jueves en el centro Etopia de Zaragoza, en el que se darán cita más de 500 personas, incluyendo 50 jóvenes empresas o ‘start up’, 40 inversores dispuestos a respaldar proyectos innovadores y 15 fondos de capital riesgo interesados en el crecimiento empresarial.

«Vamos a la calidad y a la calidez», resume Sergio Martínez al hablar de la segunda edición de este ‘Fest’, que superará con creces en todos sentidos a la primera, que tuvo lugar en octubre del año pasado (se celebró en el Centro de Tecnologías Avanzadas) y que resulta muy complementaria a otra jornada organizada por el mismo equipo en junio pasado, denominada ‘Ebro Innovation Day’, entonces teniendo como escenario el Auditorio de Zaragoza (solución de última hora tras el incendio de la Cámara de Comercio).

Está en el interés de Zebra conseguir que el ecosistema emprendedor de Zaragoza esté al nivel que corresponde a la cuarta ciudad de España. Es decir, que no sean diez o incluso más los puntos del país que superen a la capital aragonesa en todo aquello que tiene que ver con el flujo de innovación que va de jóvenes con ideas y ganas a las empresas, sean estas grandes o pequeños. Que no sean tantas las ciudades con organismos públicos y capital privado involucrados de lleno en el impulso de esa I+D+i que se traduce a la larga en muy buenos resultados.

Martínez habló de todo esto en un coloquio organizado por la Cámara de Comercio de Zaragoza con su ‘periodista’ particular, Ramón Añaños, un entrevistador eficaz que destacó la Z de Zebra y de Zaragoza como esa aspiración de ser referentes de emprendimiento e innovación. En esa charla, transmitida por ‘streaming’, uno y otro reseñaron el papel de las ‘start up’ como «polinizadoras de innovación» y de cómo el ecosistema ha de contar con personas concretas que tiren del carro para conseguir objetivos tangibles.

«Hemos preparado una agenda brutal, 100% práctica y donde las ‘start up’, los inversores y las empresas se lleven un aprendizaje auténtico», asegura el equipo de Zebra, que iniciará la jornada del próximo jueves con un primer ‘acto’ denominado ‘Agua y aceite’, en el que participarán inversores y emprendedores que han de reolver retos. También habrá ocasión de conocer los proyectos de emprendedores con elclásico modelo del ‘elevator pitch’, en el que jóvenes con ideas deben resumir en qué consiste la iniciativa que tienen entre manos en el tiempo que dura un trayecto en un ascensor. Ahí habrá premio para el mejor.

José María Torrego, fundador y director general de El Referente, experto en ecosistemas de innovación en España, hablará en el foro del papel que juegan Zaragoza y Aragón en él y de qué se puede hacer para mejorar. Dos mesas redondas, asimismo, servirán para conocer otros ecosistemas más maduros y hacer autocrítica del que tenemos aquí. En una de ellas participará Natalia Chueca, alcaldesa de Zaragoza que sabe bien del funcionamiento de una empresa por su experiencia previa al salto a la política que hizo hace cuatro años.

Zebra se ha hecho con buenos apoyos privados y públicos para lanzar el evento. Entre los primeros, los de Caixa Bank, Cinfa, Esic, BTS, Wavveup, Aktion y Up2You, sin olvidar la colaboración de Numericco, Eboca y Grupo Agora. Entre los segundos, Enisa, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Cámara de Comercio.

Contentos están en el equipo organizador de contar con ‘key players’, protagonistas del ecosistema de innovación en España y en particular en Aragón, en un evento que promete. Entre otros destacados estará Ramón Blanco, emprendedor en varias compañías de ‘fintech’, ‘brokers’ de internet, bancos y compañías de comercio electrónico, que dirige Bewater Funds, una gestora que crea fondos dirigidos a inversores profesionales que invierten en empresas no cotizadas. También otros agentes de inversión como René de Jong, Paloma Cañete, Adrian Escabias o Andrés Echecopar. Aragoneses como Carlos Oehling, Ricardo Tayar, Santiago Navarro o Miguel Ángel Gimeno. En la jornada estarán representadas entidades de apoyo al ecosistema como el Insttituo Tecnológico de Aragón (Ester Borao), Circe (Andrés Llombart), Esic (Antonio Sangó), Day One (Carlos Lacosta), Carlos Pascual (Integra) o Ricardo Buil (Centraldereservas.com).