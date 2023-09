Fundación Hiberus lanza Boost, la segunda edición de su programa de emprendimiento para 'start up'

Bajo el lema ‘Boost your project to the next level’, Fundación Hiberus, junto con la propia consultora tecnológica Hiberus, el apoyo de La Terminal como organizador y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, lanza la segunda edición de su programa de emprendimiento para apoyar el desarrollo de 'start up' y de incipientes proyectos empresariales en todo el territorio nacional.

El programa está dirigido a proyectos tecnológicos innovadores liderados por equipos polivalentes que se encuentren en fase aceleración y cuenten con un producto mínimo viable (MVP) o que estén muy próximos a desarrollarlo y que busquen adquirir las capacidades de gestión para poner su puesta en marcha en el mercado. “Buscamos personas que tengan proyectos, startups y empresas con retos e ideas de crecimiento”, explica Sandra Parrilla, directora de Fundación Hiberus, que destaca además que “a través de nuestro método propio basado en metodologías ágiles y sesiones personalizadas de asesoramiento, los emprendedores adquirirán los conocimientos necesarios para acelerar su proyecto en el mercado”.

El programa de aceleración es ‘on line’, de alcance nacional y tiene una duración de 3 meses. Durante este tiempo, los emprendedores accederán a un itinerario formativo que les permitirá elaborar un plan de acción detallado para la consecución de sus objetivos. Dispondrán así de tendrán 30 horas de formación especializada; accederán a sesiones didácticas semanales con expertos para abordar cuestiones relativas a estrategia, innovación, marketing digital y estructura legal-financiera de una ‘start up’ y realizarán, entre otras actuaciones, encuentros de networking.

El plazo de presentación de candidaturas, que pueden ser de cualquier sector y llegar desde cualquier territorio español, está abierto hasta el próximo 24 de septiembre. Será en octubre, en concreto el día 4, cuando comience el Programa Emprendimiento Hiberus-Boost, que finalizará 21 de diciembre con el Demo Day, un encuentro en el que los participantes en el programara presentarán su proyecto ante un jurado de expertos en el ecosistema emprendedor. Más información e inscripción: https://la-terminal.es/programas/boost/

La Fundación Hiberus es una institución sin ánimo de lucro que impulsa el conocimiento digital en la sociedad y promueve el desarrollo profesional en el ámbito TIC. La fundación trabaja en diversos proyectos y actividades para crear una sociedad más emprendedora, digital e innovadora.