Pactado un ERTE de hasta 6 meses para los empleados del Lidl de Parque Venecia

Costará que el supermercado de Lidl en Parque Venecia vuelva a dar servicio. Valorando todavía qué afectación económica total supondrá reparar los graves desperfectos ocasionados por la tormenta del pasado 6 de julio, la cadena de supermercados no ha dado plazos de reapertura. Depende de los que le den los gremios y prefieren desde la dirección no pillarse los dedos. Aunque en alguna plataforma a clientes se anticipó que podría ser el 21 de noviembre, fuentes de la empresa indicaron que todavía no se sabe y que el objetivo en el que trabajan es «reacondicionar al máximo la tienda para volver a ofrecer el mejor servicio a los clientes en el menor tiempo posible».

Fuentes de CC. OO. explicaron ayer que a los trabajadores se les dio a elegir entre ser reubicados en otros supermercados o acogerse a un ERTE de fuerza mayor. En el Lidl de Parque Venecia trabajan 27 personas y el pasado 20 de julio se pactó entre empresa y representantes de los trabajadores un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) con una vigencia de seis meses máximo (hasta el 6 de enero) y el deseo de la compañía de que el supermercado esté ya abierto para la campaña de Navidad.

Junto con la negociación del ERTE, se dio la posibilidad de recolocar a los empleados que voluntariamente lo prefirieran al ERTE y se ha reubicado en total a 9, la mayoría encargados y un par de cajeras, en distintos establecimientos de Zaragoza (exceptuando los de Cuarte y Utebo al estar más alejados).

Este ERTE de fuerza mayor, explicaron también desde OSTA, no se complementa por parte de la empresa. «Sí se han ofrecido a mantener el pago de los 100 euros que cobran madres solteras con hijos y en caso de que la aplicación del ERTE se extendiera más allá de los seis meses, se complementaría al 70% del salario bruto de lo que perciba la plantilla del desempleo.

De momento, gran parte está de vacaciones y será a la vuelta cuando se les empiece a aplicar el ERTE, explicaron desde los sindicatos. Habrá una comisión de seguimiento que volverá a reunirse en septiembre para ver cómo evoluciona la obra y si hay que recrecer el edificio, es decir, levantarlo para evitar que un suceso de estas características pudiera volver a producirse, así como para conocer cómo se van a reformar unas instalaciones muy dañadas, dado que en el garaje, que se inundó por completo, estaba todo el sistema eléctrico y la maquinaria.

«El susto fue muy gordo. En Lidl se trabaja hasta las 10 de la noche y hay cajeras que vieron desprenderse la pared del colegio situado en frente y cómo la riada de agua se les venía encima», explicaron desde CC. OO. «Con todo inundado, no se podía salir, así que empleados y clientes se subieron donde pudieron para no calarse y al final los empleados hicieron una cadena y ayudaron a los clientes a salir para después hacerlo ellos», dijeron.

Toda la plantilla de Lidl es fija. «Los que se han reubicado en otros centros (9 en Zaragoza) son los que tienen contrato a jornada completa y a los que se aplicará el ERTE, con contratos de menos horas, también desde la primavera, se les ha incrementado la jornada, por la mayor carga de trabajo. Lidl está presente en Aragón desde hace más de 25 años, cuenta actualmente con 15 establecimientos entre Zaragoza y Huesca y más de 300 empleados.