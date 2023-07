Cómo reclamar el subsidio para mayores de 52 años si te ha sido denegado en 2023: estos son los pasos a seguir

Los solicitantes del subsidio para mayores de 52 años que hayan recibido una comunicación expresa por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, más conocido por sus siglas como SEPE, en la que se les deniega esta ayuda o bien esté rechazado por silencio administrativo, es decir, transcurridos los tres meses desde su solicitud, no lo tienen todo perdido. De hecho, es a partir de esta negativa cuando se abre el plazo para presentar una reclamación administrativa previa vía judicial porque la denegación inicial del subsidio para mayores de 52 años, o cualquier otra ayuda gestionada por el SEPE no es una decisión firme. Se puede recurrir cuando no se está de acuerdo y, en última instancia, acudir a la vía judicial.

Una vez sabido esto, hay que conocer el periodo que tiene el trabajador para presentar la reclamación previa. Este tiempo es de 30 días hábiles, esto es, solo se cuenta de lunes a viernes, desde que se ha recibido la negativa o desde que se han cumplido los tres meses desde que el trabajador presentó la solicitud al SEPE y este no ha contestado.

En cuánto tiempo debe contestar el SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, tiene un plazo de 45 días hábiles para contestar esta reclamación previa presentada por un trabajador. Si en la notificación insiste en continuar con la denegación del subsidio para mayores de 52 años, entonces sí se dará por agotada la vía administrativa, pero hasta este punto no. El afectado, una vez agotada esta vía, puede comenzar la acción judicial acudiendo a los tribunales si ve vulnerado su derecho a dicha prestación por desempleo.

De la misma forma, con un silencio administrativo, es decir, cuando transcurran 45 días sin que el trabajador tenga noticias del SEPE, los días que tiene el afectado para interponer una demanda en los Juzgados de lo Social son 30 días hábiles. Si llega una carta, el plazo comienza a contar desde que se recibe dicha notificación.

¿Qué es el subsidio para mayores de 52 años?



Se trata de una ayuda del SEPE que puede cobrarse hasta la edad legal de jubilación siempre que se hayan cumplido los 52 años de edad y si previamente no se ha encontrado un trabajo. De hecho, este es el único subsidio que puede cobrarse hasta la edad legal de jubilación si previamente se ha tenido problemas para encontrar trabajo. Pero, el SEPE puede denegar este subsidio a los desempleados que no reúnan una cotización mínima.

Cuáles son los requisitos para cobrar esta ayuda del SEPE



Son varios los requisitos para acceder a esta ayuda, pero, entre las más importantes están: la edad (más de 52 años como su propio nombre indica) y tener cotizaciones suficientes para la jubilación. Hoy en día, para poder cobrar una pensión de jubilación hay que acumular al menos 15 años de cotizaciones para la jubilación en cualquier régimen de la Seguridad Social y dos de los cuales deben estar dentro de los últimos 15 años. Además de tener seis años cotizados como mínimo en el Régimen General.

Aunque estas exigencias de cotización son importantes para acceder al subsidio para mayores de 52 años, no son las únicas, ya que el desempleado tiene que estar inscrito como demandante de empleo durante un mes desde que se agota la prestación que se estaba percibiendo. También debe cumplir el compromiso de actividad que está incluido en la solicitud y el de carencia de rentas propias, así que si por alguno de estos motivos han rechazado tu solicitud, ahora sabes los plazos que tienes para alegar.