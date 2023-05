El convenio de Stellantis Zaragoza entra en vigor con una subida salarial del 5%

Dirección y sindicatos de la fábrica de automóviles de Stellantis en Figueruelas han firmado este viernes el convenio colectivo que regirá en la planta en los próximos cinco años, que incluye un incremento salarial del 5% este año y revisión por el Índice de Precios Al Consumo (IPC) para los ejercicios siguientes. Un documento que ha sido rubricado por UGT, Comisiones Obreras y CCP (el sindicato de cuadros) pero no por OSTA, que ha argumentado no hacerlo porque el texto no fue sometido a referéndum por la plantilla.

El convenio, conseguido tras unas negociaciones "llevadas a cabo con espíritu constructivo y responsabilidad", según la compañía, permitirá que la factoría de Zaragoza opte a la producción de la próxima generación de vehículos eléctricos, "contribuyendo a la construcción de un futuro sostenible para la planta más allá de 2030", como reclamaban las centrales sindicales.

El director de la planta aragonesa, José Luis Alonso, ha señalado que el acuerdo con los sindicatos "mejora las condiciones económicas y de empleo de la plantilla y contribuye decisivamente a hacer posible el futuro industrial de la fábrica".

Desde OSTA se ha indicado que, "siendo coherentes con nuestro modelo de sindicato y forma de actuar", se ha decidido "no firmar el convenio, aun teniendo la ratificación de nuestra asamblea de afiliados, debido a que el mismo no va a ser votado por la plantilla, tal como fue solicitado por esta sección sindical en el último comité de empresa".

El director de la fábrica y el responsable de Recursos Humanos, José Luis Alonso y Carlos Iglesias, con representantes de los tres sindicatos firmantes. Stellantis

Además del citado incremento salarial, el convenio estipula que se abonarán 400 euros lineales a los trabajadores en concepto de retroactividad, un bono extraordinario de 1.000 euros a la firma del documento y la extensión a partir de 2023 de la paga de beneficios del grupo, con cuantía mínima de 1.700 euros y máxima de 2.200 euros.

En lo ámbito del empleo, la dirección de la factoría adquiere un compromiso de rejuvenecimiento de plantilla con la aplicación del contrato de relevo a los 150 empleados (personal obrero) nacidos en 1962, además de 172 conversiones de contratos temporales en indefinidos y la novación de 350 contratos parciales a tiempo completo en 2023.

El acuerdo, han reseñado también desde la empresa, incorpora medidas de competitividad para incrementar el tiempo de trabajo diario en 8 minutos durante su vigencia, con dos días de permiso para asuntos propios como contraprestación para los empleados directamente involucrados.

Stellantis ensambla en Figueruelas hoy el Opel Corsa en sus versiones térmica y eléctrica, el Opel Crossland y el Citroën C3 Aircross y tiene previsto iniciar en septiembre próximo la fabricación de un nuevo modelo. Se trata de la versión enchufable del Peugeot 208, si bien la multinacional no ha anunciado oficialmente que ese sea el segundo modelo a baterías ya anunciado para la factoría. El año que viene se cuenta con la producción de otro eléctrico más, el enchufable del Lancia Ypsilon, aunque esto tampoco ha sido comunicado de modo oficial.