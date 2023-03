Fribin tira con fuerza de la locomotora agroindustrial

Una capacidad de sacrificio de 12.000 cerdos y 600 terneros al día, una facturación de 317 millones en el último año, el 65% procedentes de la exportación, y 800 empleados. Estos han sido algunos de los méritos que han hecho acreedora a la cárnica Fribin, de Binéfar, del Premio Empresa Huesca 2023.

Su presidenta, Cristina Gallart, recogió esta semana el galardón de manos del vicepresidente de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, en la ceremonia celebrada en el Parque Tecnológico Walqa. "Es como un abrazo y se agradece aún más cuando los que te reconocen son los propios de tu territorio. Y es un estímulo para seguir adelante", valora.

Esta cárnica fundada en 1967 tiene con cuatro divisiones consolidadas: ternera, cerdo, elaborados y tiendas propias. Entre 2018 y 2020, destinó 18 millones de euros a la ampliación y modernización del matadero de vacuno y otros 15 a mejoras en las instalaciones. Y su último plan de inversiones 2021-2023 contempla 14 millones para la renovación del matadero y la sala de despiece de vacuno, seis para el envasado, expediciones y túneles de congelación de porcino, cinco para eficiencia energética y uno más para modernizar la fábrica de elaborados. "En este momento no estamos planteando qué podemos hacer con los recursos que tenemos para que esas inversiones nos permitan dar la mejor versión de nosotros", explica.

El 90% de sus animales proceden de granjas sostenibles en un área de solo 80 km, lo que reduce las distancias de transporte. Entre sus productos destacan la selección de terneros jóvenes de menos de 18 meses con origen en la UE y una línea genética homogénea de cero para asegurar su calidad y constancia. Además, fabrican piensos a medida.

El matadero de porcino tiene una capacidad de 12.000 cerdos al día y la sala de despiece, de 8.00. Además, en la zona de congelado se pueden almacenar hasta 2.000 toneladas. Mientras, la división de vacuno puede matar 600 terneros al día y la sala de despiece mover 75.000 kilos diarios. Su zona de congelado guarda hasta 1.000 Tm. Y, en tercer lugar, la división de elaborados fabrica productos artesanos frescos, cocidos, curados y jamones. Tienen dos tiendas propias en Binéfar y Huesca, y una flota propia de 25 camiones que complementan con empresas de transporte nacionales e internacionales.

Esta planta solar le ha permitido mejorar su eficiencia energética. Fribin

La pandemia provocó una caída de la facturación, pasando de 317 millones de euros en 2019 a 275 y 285 en los dos siguientes años, respectivamente. Pero en el último año se disparó de nuevo hasta los 347 millones. De ellos, 200 fueron por ventas de porcino y elaborados (93.200 toneladas) y las 147 restantes de ternera (45.400 Tm). "Hemos salido reforzados de la pandemia. Eso no significa que por el camino no hayamos sufrido, como todo el mundo, pero tuvimos la suerte de ser una empresa de las que no dejó de trabajar", destaca Gallart.

El 65% de la producción va destinada a la exportación a 17 países diferentes (Italia, Portugal, Filipinas, República Checa, Rumanía, Francia, Corea del Sur, Polonia, Eslovaquia, Grecia, Bulgaria, Japón, Bélgica, China, Hungría, Túnez o Vietnam). "Aragón es una comunidad no muy poblada y como le ocurre a muchas empresas, gran parte de nuestros productos tenemos la suerte de poderlos vender en el resto de España y del mundo porque nos hemos vuelto globales", afirma.

Fribin es una de las ‘marcas’ que ha propiciado el despegue del sector agroindustrial. Cristina Gallart considera que "Aragón está en uno de los mejores momentos no solo por la localización sino también por los recursos naturales y por el carácter emprendedor que tenemos en esta tierra; y todo esto hay que aprovecharlo, incluida la predisposición del territorio a potenciar la agroindustria que tan denostada estuvo en su día".

A su juicio, uno de los retos pendientes es poner más en valor la Formación Profesional "y darle el lugar que se merece" para garantizar la mano de obra que necesita el sector, "porque ya sabemos que atraer personal en el mundo rural siempre es un hándicap". Al respecto, hace hincapié en que "la gente que hace FP sale muy bien formada, con una capacidad increíble de organización y con proyección para poder hacer otras cosas en el futuro".