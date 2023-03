Llega la esperada ventanilla única para el emprendedor aragonés y es digital

Con cierto retraso por la pandemia, pero ya activa la plataforma digital emprendimiento.aragon.es pretende convertirse en esa deseada ventanilla única a la que pueda dirigirse cualquier emprendedor aragonés y recibir información personalizada sobre licitaciones, subvenciones y todo tipo de ayudas que puedan ayudarle a desarrollar su negocio.

La esperada plataforma la ha presentado hoy la consejera de Economía, Marta Gastón, para que no suceda más eso tan escuchado de "se me ha pasado el plazo para pedir la subvención o no me he enterado" ya que "esta nueva herramienta va a permitir acceder a todas las ayudas que estén en las bases de datos del Gobierno autonómico para que nadie que quiera emprender se quede sin encontrar un total apoyo", ha dicho.

Es más, ha añadido, "van a obtener información personalizada" los usuarios, ya sean autónomos, pequeñas empresas, entidades de economía social o simplemente jóvenes que quieran poner en marcha su idea de negocio.

Con una financiación de 169.000 euros, es la empresa Hiberus (HENNEO) la que ha desarrollado esta plataforma emprendimiento.aragon.es que tiene varias secciones, ha explicado la consejera. 'Quiero emprender' es la primera, seguida de un segundo apartado específico para el autónomo, una tercera para ayudas y contratación pública; un cuarto bloque con toda la información disponible y un quinto dedicado a los cursos de formación.

"Es el primer paso" ha dicho la consejera, hacia una "auténtica ventanilla única del emprendedor". Cualquiera, ha añadido Gastón, que "quiera abrir un negocio en un municipio de Aragón, encontrará en esta plataforma los cimientos para poder hacerlo", ha subrayado.

Tras mostrar un vídeo explicativo en la sede del campus digital de Zaragoza, donde ha tenido lugar la presentación de la nueva plataforma, han intervenido sus creadores: Andrés Flores, gerente de Administraciones Públicas de Hiberus, y Sheila Nieto, jefa de este proyecto, caracterizado por un sencillo manejo y una navegación intuitiva que permite tener integrada la información de distintos portales de las Administraciones y proporcionar información personalizada a cada usuario.

Sheila Nieto los ha dividido en tres: ciudadanos que tengan una idea de negocio y quieran desarrollarla; emprendedores que necesitan empezar paso a paso; y un tercer grupo de los que ya tengan un negocio pero quieran consolidarlo, hacerlo crecer o captar talento. Las ventajas, ha destacado de la plataforma, es que centraliza toda la información para que el proceso de emprender no sea tan complicado.

Ha incidido también en que la plataforma se "integra con la de contratación del Estado para que los emprendedores tengan acceso a todas las licitaciones y puedan orientarse, no solo las de las distintas diputaciones provinciales o el Gobierno de Aragón sino de las distintas administraciones" y en la facilidad de uso, además de que el usuario podrá suscribirse a boletines informativos y recibirá notificaciones actualizadas. El objetivo, ha apostillado, que la plataforma sea "un punto de asesoramiento" permanente y sirva ya para solicitar la ayuda con un formulario de contacto".

Gastón ha recordado por su parte que el objetivo es "formar una comunidad para que los emprendedores puedan contactar unos con otros".

Flores ha destacado que "la plataforma viene a dar respuesta a las necesidades de emprendimiento" ya que incluye un "cúmulo de servicios digitales para atender al emprendedor". La tecnología, ha recordado, no deja de ser "un habilitador que facilita la puesta en marcha de un sueño empresarial".

La plataforma se ha presentado en la sede Campus Digital de FP. A ella han asistido representantes de los agentes sociales, los diferentes clústeres, Cámara de Comercio, las organizaciones de autónomos aragonesas, o asociaciones como AJE o Amephu, entre otras, además de diversos organismos del Gobierno de Aragón.

Con la puesta en marcha de esta herramienta pionera, indican desde el Gobierno de Aragón, "se da cumplimiento al artículo 23 de la Ley 7/2019, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo autónomo en Aragón, cuyo objetivo es promover el cambio, la renovación y el impulso del modelo productivo aragonés, basado en el emprendimiento y trabajo autónomo, como uno de los motores del desarrollo socioeconómico de la Comunidad Autónoma".

Todas estas funcionalidades, recuerdan desde la DGA, "se verán enriquecidas cuando los usuarios y las usuarias de la plataforma se registren, ya que, al hacerlo, podrán personalizar su experiencia para acceder a contenido adaptado a su actividad y recibir notificaciones según sus necesidades. De esta forma, podrán estar al día de las novedades sobre licitaciones, contratos públicos, ayudas y subvenciones.