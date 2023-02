La empresa Ferrovial se va de España a Países Bajos buscando su "estabilidad jurídica"

La constructora Ferrovial, una de las grandes cotizadas del Ibex-35, anunció este martes su intención repentina de trasladar su sede social (el domicilio de la firma a efectos fiscales, entre otras derivadas) desde España a Países Bajos. Lo hará bajo el argumento formal de que la mayor parte del negocio lo genera en el extranjero. Aunque el grupo ha expuesto ante los inversores que se va a ese país por tener "un marco jurídico estable" en el plano legal y de estabilidad para el negocio, sin olvidar una "calificación crediticia AAA", la mayor posible en el termómetro que manejan los grandes fondos de inversión.

El traslado de la sede social supone una de las grandes decisiones que cualquier empresa -sea grande o pequeña- puede llevar a cabo y supone un punto de confianza de la compañía hacia el destino jurídico al que se dirigen. Así ocurrió, por ejemplo, cuando varias grandes compañías trasladaron su sede social desde Barcelona a otras ciudades, como Madrid o Valencia, tras el proceso independentista del 1-O en 2017.

El cambio, que será sometido a votación en la próxima junta de accionistas, no estaba previsto en ningún plan estratégico del grupo y hasta ahora sus ejecutivos no habían hecho mención alguna a esta posibilidad. Formalmente el órgano ejecutivo, presidido por Rafael del Pino, ha realizado esta propuesta al indicar que un 82% de sus ingresos y un 96% de su valor bursátil se encuentra en el exterior. Para realizar ese traslado, el consejo ha propuesto una fusión entre la matriz y Ferrovial International, sociedad anónima europea neerlandesa que precisamente es titular del 86% de los activos de la compañía.

El objetivo formal de Ferrovial, que ha ganado 186 millones en 2022 (un 84% menos), pasa por cotizar en Países Bajos y, en un momento posterior, dar el salto al parqué de Estados Unidos. Sin embargo, la empresa no aclaró ayer en su comunicado al mercado por qué no da el salto directamente desde España, sin tener que cambiar su sede social a otro país europeo. El grupo -insiste- quiere "aprovechar la internacionalización, una enorme ventaja de estar en ambos países", dicen fuentes de la firma, que apuntan al objetivo final de cotizar en la primera potencia económica mundial, aunque este paso "no será tan inmediato".

Dejará de pagar los impuestos en España

Entre las modificaciones que supondrá el cambio de domicilio se encuentra la relacionada con la tributación. Al trasladar la sede social a Países Bajos, Ferrovial dejará de pagar los impuestos que hasta ahora liquidaba ante la Hacienda española, aunque el grupo aclara que no tendrá un «impacto fiscal relevante» ya que supondrá entre un 1% y un 1,5% de su pago anual en tributos. Los últimos datos disponibles indican que Ferrovial tiene 15 trabajadores en Países Bajos y solo una mínima parte de sus ingresos proceden de ese territorio.

Mantiene su actividad nacional

La histórica empresa de infraestructuras sostiene en que sus sociedades españolas (las dedicadas a la construcción o a las autopistas) "continuarán" en la misma situación que hasta ahora, sin vislumbrar ningún impacto en materia de empleo. Tampoco condicionará -insisten- sus planes de inversión en España.

Para la corporación, cambiar la sede social a Países Bajos y cotizar en el mercado de ese país supone "un atractivo" de cara a los inversores internacionales, al tratarse de un país con calificación crediticia máxima, "mejores condiciones de financiación" y "mejor valoración" inversora.