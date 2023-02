La brecha de género se reduce seis puntos gracias a las subidas del salario mínimo

La vertiginosa subida que ha experimentado en los últimos años el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha tenido un impacto muy positivo en uno de los problemas del mercado laboral: la brecha de género, puesto que la mayor parte de beneficiarios de estos incrementos han sido las mujeres, que cobran los sueldos más bajos. Así, la brecha se ha reducido casi seis puntos desde 2018 principalmente a consecuencia de que el SMI ha escalado casi un 50% en el último lustro, al pasar de los 736 euros mensuales a los 1.080 euros en 2023 que aprobará este martes el Gobierno, según un informe publicado este lunes por CC. OO..

Concretamente, la brecha de género se ha ido recortando desde el 26,5% que marcaba en 2018 hasta el actual 20,9%, según la estadística utilizada por CC. OO., que arroja un porcentaje más elevado que el que ofrecen otros organismos como Eurostat o UGT, ya que desde este sindicato defienden que hay que enfocarlo sobre el aumento que debería darse en los salarios femeninos para equipararse con los masculinos.

Así, en España los hombres cobran un salario medio anual de 27.322 euros, mientras que esta cantidad cae hasta los 22.601 euros para las mujeres, según los datos de salarios de la EPA del año 2021. Eso supone una diferencia de 4.721 euros anuales y significa que el salario medio de las mujeres tendría que aumentar un 20,9% para alcanzar la paridad.

"Las medidas que se han tomado estos últimos años de subida del salario mínimo y de estabilización de los empleos han reducido seis puntos porcentuales la brecha salarial en España, aunque sigue siendo altísima", advirtió en una rueda de prensa Unai Sordo, secretario general de CC OO.

La principal causa que explica esta fuerte desigualdad salarial entre mujeres y hombres reside en la elevada tasa de parcialidad que afecta mayoritariamente a las mujeres. Es más, explica el 60% de la brecha salarial que existe en España. Si ellas trabajaran a jornada completa en igual medida que los hombres, la brecha salarial se reduciría del 20,9% al 8,4%, 12,5 puntos porcentuales menos. No en vano el porcentaje de mujeres asalariadas que trabajan a tiempo parcial triplica con creces al de los hombres: el 22,6% frente a solo el 6,8%.

Dedicadas a los cuidados

La jornada a tiempo parcial es, por tanto, algo residual entre los hombres, principalmente en los prime­ros años de su vida laboral, pero, en cambio, se ha convertido en un componente estructural para las mujeres. Así, el 75% de los empleos con horarios reducidos lo ocupan las mujeres, y en su mayor parte lo hace de forma indeseada: más de la mitad por no encontrar un empleo a jornada completa y un 16,2% por tener que cuidar a hijos, padres o familiares enfermos. Y no solo eso, sino que además casi 1,5 millones de mujeres no pueden acceder al mercado de trabajo (y figuran como inactivas) por tener que cuidar a familiares, según recoge el informe. "El ocuparse principalmente de los cuidados las lastra salarialmente", denuncia Sordo.

Otro aspecto que hace mella en la brecha son los complementos salariales. Aunque más de la mitad de la diferencia procede del salario base, puesto que las mujeres se emplean en sectores peor remunerados, casi el 40% de la brecha salarial es consecuencia de retribuir con pluses que "se basan en criterios discrecionales y premian actitudes y conceptos de organización del trabajo claramente masculinizados", como el esfuerzo físico, la penosidad, la nocturnidad o la disponibilidad horaria, mientras que no se retribuyen otros atributos "feminizados" del trabajo, como son la atención, la precisión o la resistencia, según resalta el informe.

