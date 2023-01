Calviño descarta recuperar la ayuda generalizada al combustible y revisar la previsión de PIB para 2023

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha descartado este miércoles recuperar la ayuda generalizada al combustible, así como una rebaja de la previsión de crecimiento del PIB para 2023 (2,1%), pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) haya recortado hasta el 1,1% el crecimiento previsto para España este año.

Sobre el primer tema, la ayuda a la gasolina, Calviño, en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, ha indicado que la subida del petróleo en los mercados internacionales se nota "antes o después" en los precios minoristas y ha recordado que la bonificación al combustible se va a mantener en el primer semestre de este año, pero sólo para los sectores profesionales más afectados.

La vicepresidenta ha argumentado que la ayuda generalizada de 20 céntimos al litro de combustible que se implantó durante parte de 2022 fue una de las medidas "más contestadas" en su momento porque no discriminaba por rentas e incentivaba el consumo de combustible.

Más información La pensión de jubilación sube en Aragón 112 euros de media, en Zaragoza 116

Para Calviño, "lo ideal" es ir hacia un transporte "más sostenible y más limpio", por lo que considera que la "medida estrella" para cumplir con este objetivo y aliviar los bolsillos de los ciudadanos es la gratuidad del transporte ferroviario y la bonificación hasta el 50% del transporte urbano.

Sobre el efecto que podría tener en la inflación la subida actual de los precios de los combustibles, la vicepresidenta primera ha asegurado que hay distintos factores que pueden hacer que suba o baje la inflación en el mes de enero. "Hay factores en las dos direcciones. Vamos a verlo. Lo importante es que en los últimos cinco meses hemos bajado cinco puntos la inflación", ha remarcado.

"Muy pronto recuperaremos el nivel de PIB prepandemia"

Calviño ha destacado además que la economía española "se está manteniendo muy fuerte" pese a un contexto internacional "muy difícil", gracias a que las medidas adoptadas por el Gobierno han permitido reducir el avance de la inflación, seguir creciendo y creando empleo. En este sentido, ha reiterado que el PIB español creció "casi con total seguridad" por encima del 5% en 2022, por lo que España ha entrado en 2023 "con buen pie".

"Tenemos una recuperación muy fuerte (...) Muy pronto recuperaremos el nivel de PIB prepandemia. El resto de indicadores están ya muy por encima del nivel prepandemia desde todos los puntos de vista: afiliación a la Seguridad Social, bajada del paro juvenil, ingresos fiscales, inversiones...", ha enfatizado la vicepresidenta.

Preguntada por si se plantea rebajar el crecimiento del PIB del 2,1% estimado para 2023 tras el recorte que ha llevado a cabo el FMI de su previsión para España, Calviño lo ha descartado y ha insistido en que los Presupuestos de 2023 se basan en un escenario "particularmente prudente" y de hecho, ha resaltado, que este "ya se está viendo superado en términos de ingresos fiscales".

"Hemos cumplido nuestros objetivos fiscales y de reducción de déficit y deuda en 2021, en 2022 y los cumpliremos también en 2023 y eso es muy importante, porque da confianza a los inversores en la economía española", ha indicado.

En este sentido, y sobre las afirmaciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de que hay inversores que no quieren venir a España hasta que Pedro Sánchez abandone La Moncloa, Calviño ha señalado que "no sabe con qué inversores" está hablando Ayuso o si se trata "de un problema de traducción". "Yo estoy en permanente contacto con inversores, también el presidente, y todos nos trasladan una importante confianza en nuestro país", ha añadido.

En cuanto al voto en contra de PP y ERC al decreto anticrisis durante el debate de convalidación de ayer en el Congreso, Calviño ha dicho no entender cómo se pueden rechazar medidas que son buenas para la ciudadanía. "No entiendo lo del PP (...) Lo de ERC tampoco. No lo comparto y no lo puedo explicar", ha dicho.

La vicepresidenta espera contar con apoyo político para sacar adelante reformas y leyes pendientes, como el proyecto de ley sobre la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero.

¿Asumirá las competencias de Reyes Maroto?

En relación a si asumirá las competencias del Ministerio de Industria con la marcha de Reyes Maroto, candidata del PSOE a la Alcadía de Madrid en las elecciones municipales del próximo mes de mayo, Calviño ha afirmado que eso le corresponde decidirlo al presidente del Gobierno.

"Yo espero francamente no tener más trabajo. Trabajo 24 horas al día siete días a la semana, así que no tengo ningún tipo de interés en tener más carga en este momento", ha bromeado Calviño.