TCG Factory, la internacionalización de los juegos de mesa

TCG Factory es una de esas empresas aragonesas que ha empezado a exportar en los últimos años, en su caso con un producto muy singular e innovador, el de los juegos de mesa. Impulsada por el emprendedor David Magallón, inició su andadura en 2015 en Tarazona en unas instalaciones de 80 metros cuadrados pero ya desde finales de 2019 trabaja en una nave en Plaza de 2.700 metros cuadrados. La que comenzó como una distribuidora de productos relacionados con el ocio -«para frikis», según su fundador- ha continuado con esa actividad y ha ampliado sus miras con la fabricación de sus propios productos desde 2018, juegos que exporta a países hispanohablantes.

TCG son las siglas de ‘trading card games’, juegos de cartas como los que empezó distribuyendo la empresa creada por Magallón, en la que hoy trabajan ya 25 personas. «Vendemos desde el principio juegos de otros de diferentes tipos, algunos para frikis como el Risk o el Stratego, otros de línea más familiar como el Monopoly y luego otros infantiles, con carácter más pedagógico», señala el fundador de esta firma aragonesa.

La creación de una editorial en 2018 para sacar sus propios productos marcó un punto de inflexión en la compañía, en concreto con su primer juego de mesa, ‘Too Long the Way of the Dragon’. «Desde entonces, nuestro catálogo se ha incrementado de forma exponencial y ahora mismo tenemos más de 70 títulos publicados bajo el sello editorial TCG Factory, incluidos superventas como la línea ‘Unmatched’ o ‘Ascension’», precisa Rubén Asensio, responsable de Comunicación de TCG.

«Comenzamos a exportar en febrero de 2020, pero de modo muy incipiente, luego nos pilló la covid y todo se ralentizó, pero ya estamos vendiendo nuestros juegos a Chile, México, Perú y Colombia», relata David Magallón. Argentina se les resiste por las trabas burocráticas que impone ese país, pero las posibilidades de crecimiento en general son muy halagüeñas.

«En Latinoamérica hay una explosión incipiente del sector de los juegos de mesa», indica Rubén Asensio. «Los aficionados ahí, sin embargo, tienen dificultades para hacerse con los juegos, principalmente en español», reseña a modo de explicación del campo que se abre a firmas como TCG. «La industria del juego de mesa en español está aún naciendo en países como Chile, mientras que en España se encuentra ya en fase de maduración y tenemos capacidad para hacérselos llegar al aficionado hispanohablante», añade.

La edición del juego de mesa moderno (frente a clásicos como Monopoly o Cluedo) es la gran fortaleza de TCG. La empresa prevé cerrar este año con una facturación de 8 millones de euros, frente a los 5,7 millones de 2021.