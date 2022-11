Hablar inglés (en la empresa) para seguir vivo

El español es una lengua riquísima que en teoría no necesita recurrir a anglicismos. Lo asegura Winni Schindler, empresario alemán afincado en Zaragoza con un negocio especializado en la enseñanza de hasta nueve idiomas en empresas aragonesas. «Sin embargo», admite a continuación, «hay una serie de palabras que han sido adoptadas en prácticamente todo el mundo, y es difícil cerrarnos». Por ello considera que en el ámbito empresarial el uso de términos en inglés «no es aún desproporcionado».

Palabras como ‘online’, ‘benchmarking’, ‘feedback’, software’, ‘marketing’, ‘coach’ o ‘brainstorming’ no resultan extrañas en ninguna organización y son «perfectamente defendibles», sostiene Schindler, si bien en esos casos y en otros hay palabras o expresiones que son perfectamente traducibles al español. En opinión del experto en enseñanza de lenguas extranjeras, «hay una línea clara entre el ámbito laboral, donde compartes cierta terminología con empresas de otros países, y el ámbito social, donde utilizamos una lengua (o más, si incluimos las regionales) maravillosa que para nada necesita adornarse con anglicismos».

La creciente ‘colonización’ de la lengua de Shakespeare en ámbitos empresariales o incluso fuera de estos resulta llamativa en un país con pocos angloparlantes como España, uno de los diez europeos con peor nivel en esta lengua, según el último informe EF EPI 2022, elaborado por la empresa especializada en enseñanza e intercambios de estudiantes Education First (EF). Según el correspondiente ranquin, nuestro país ocupa el puesto 25 en el listado del Viejo Continente que lideran Países Bajos, Austria, Noruega, Dinamarca y Bélgica y está en el puesto 33 en el mundo, superado incluso por Argentina.

«El inglés es el idioma global de los negocios; sin duda, el bajo nivel relativo dificulta que las empresas se muevan con soltura en el mercado internacional y puede lastrar la competitividad de las empresas españolas», indica Jorge Parra, socio de la consultora zaragozana Smartpoint, especializada en estrategia y transacciones. «Cuando una empresa cuenta con un equipo solvente en inglés es mucho más fácil que establezca contactos y relaciones con otras compañías y, sin embargo, cuando no se domina el idioma se rehuye ese tipo de relaciones y se pierden oportunidades», apunta. «El dominio de un idioma es la puerta de entrada a nuevos negocios. Nos hemos encontrado con casos singulares como el de una empresa que vende una parte importante de su producción en China porque cuenta con un comercial que domina ese idioma y conoce su cultura», incide el consultor.

Parra, a diferencia de Wini Schindler, sí cree que en la empresa española se utilizan demasiados anglicismos y a veces en contextos poco convenientes. «Las llamadas ‘Big Four’ (PwC, KPMG, Ernst & Young y Deloitte) y otras empresas multinacionales tienden a favorecerlo hasta límites exagerados», afirma.

En opinión de Jorge Parra, hay un uso excesivo de determinadas palabras en inglés que no tiene sentido porque ya existen en nuestro idioma, como ‘calls’, ‘meetings’, ‘slides’, ‘deadline’, etc. Por otro lado, concede el consultor, el inglés es el idioma internacional de los negocios y «por eso es verdad que cuando alguien suele leer informes financieros o comerciales en inglés tiende a usar las mismas palabras que se utilizan en dicho idioma y eso puede ser comprensible en determinados contextos internacionales o entre especialistas». En todo caso, sí subraya que «lo que suena muy mal es el ‘spanglish’ puro y duro, con continuas mezclas de idioma español e inglés».

En cuanto al empleo de términos anglosajones en las empresas, Parra cree que en las grandes se utilizan muchos, a veces hasta límites excesivos: ‘input’, ‘rating’, ‘budget’, ‘checklist’, ‘report’, etc. «El lenguaje se empapa de la cultura y de las normas corporativas, que normalmente tienen origen anglosajón», señala. "Muchas grandes empresas utilizan el inglés con lenguaje en los informes y reportes internos", precisa.

Winni Schindler, por su parte, no considera que el tamaño sea lo más determinante al hablar otro idioma, sino la orientación de la empresa, es decir, si comercializa sus productos fuera de España o si importa bienes y servicios de otros países. «Aquellas empresas, grandes o pequeñas, cuya actividad no se limita al territorio español y América Latina, probablemente usen más términos en inglés», afirma. «De nuevo, es porque comparten un léxico anglosajón con empresas de otros países», añade.

El más que mejorable nivel de inglés de los españoles limita la competitividad de nuestras compañías en el escenario internacional. «El inglés es el idioma global de los negocios», recuerda Jorge Parra. «Sin duda», agrega, «el bajo nivel de inglés relativo dificulta que las empresas se muevan con soltura en el mercado internacional y puede lastrar la competitividad de las empresas españolas». El consultor no duda en asegurar que «el dominio de un idioma es la puerta de entrada a nuevos negocios» y recuerda que cuando una empresa cuenta con un equipo solvente en inglés es mucho más fácil que establezca contactos y relaciones con otras empresas.

Winni Schindler coincide en señalar que «es indudable que un buen nivel de inglés facilita la competitividad y la entrada en otros mercados», pero cree que aun siendo proveedor de idiomas, «el éxito de las empresas españolas fuera de nuestras fronteras no solo depende del inglés. España es un socio comercial y económico muy apreciado en Europa y en el mundo, se valora la alta calidad de sus productos y servicios».

España, entre los 10 peores de Europa

En 24 países europeos el nivel de inglés es superior al nuestro, según un informe de Education First (EF)

Mejora el nivel de inglés en España, pero a un ritmo demasiado lento para quienes quieren situarnos a la par que otros países de nuestro entorno. El ranquin EF EPI 2022, elaborado por la multinacional Education First (EF), coloca a nuestros vecinos de Portugal muy por delante, por no hablar de Países Bajos, que sigue encabezando un listado que se elabora cada año.

Pese a mejorar en cinco puntos respecto al informe de 2021 y colocarnos en el nivel medio, España está entre los diez países de Europa que peor dominan la lengua anglosajona, justo por detrás de Italia y por delante de Francia. Con 545 puntos, en el ranquin del Viejo Continente ocupamos el puesto 25, si bien en el panorama internacional no salimos tan mal parados, al situarnos en el 33.

El último informe publicado por Education First, que se basa en los datos de las pruebas de más de 2,1 millones de personas en todo el mundo que realizaron el EF Standard English Test o una prueba de nivel de inglés en 2021, recoge que Europa ha mejorado en 6 puntos respecto al estudio del año pasado, aunque su progresión se ha ralentizado. Algunos países con nivel bajo y moderado, como Italia, Rusia, Turquía y Ucrania, han liderado el crecimiento de este año. En todo caso España e Italia, señala EF, «siguen sin llegar al nivel de sus vecinos, mientras que Alemania consigue mantenerse en las diez primeras posiciones con un dominio del inglés cualificado como muy alto».

«Pese al pequeño empujón registrado en los últimos doce meses, el nivel de inglés de los españoles se mantiene en unos niveles moderados y lleva muchos años sin evidenciar grandes mejorías. Estos datos constatan que el modelo educativo presenta unas deficiencias en el aprendizaje de idiomas», indicó tras la publicación del informe la semana pasada el director general de EF España, Xavier Martí.

Entre las comunidades autónomas españolas, Galicia es la que mejor nivel de inglés demuestra tener, con 584 puntos. Le siguen Cataluña (581), País Vasco (577), Cantabria (576), Navarra (557), Asturias (556), Castilla y León (556) y Aragón (548), todas con un nivel por encima del medio de España. La comunidad con menor puntuación son Extremadura (502), seguida de La Rioja (509), Castilla-La Mancha (519) y Murcia (527).

En cuanto a ciudades, el nivel más alto en España lo registra Vigo, con 593 puntos. Le siguen La Coruña (588), Barcelona (585), Bilbao (574), Madrid (572), Tarragona (564), Málaga (558), Palma de Mallorca (556), Zaragoza (555) y Valencia (554).

‘Win win’, la expresión más empleada en EE. UU.

La jerga empresarial general filias y fobias en el mundo laboral estadounidense

La jerga empresarial en inglés, también conocida como lenguaje corporativo o ‘buzzwords’, incluye palabras y expresiones que pueden resultar confusas incluso a los angloparlantes de siempre. Un estudio realizado en Estados Unidos por Preply, una plataforma de aprendizaje ‘online’, revela que estas expresiones pueden facilitar la comunicación y aumentar la credibilidad en la empresa si se usan con prudencia, pero si se emplean mal o se malinterpretan puede ocurrir todo lo contrario.

El estudio concluyó que los términos más molestos son ‘new normal’ (nueva normalidad), ‘culture’ (cultura) y ‘circle back’ (volver al asunto) y que otras expresiones de jerga empresarial como ‘at the end of the day’ (al final del día o a la larga) o ‘debrief’ (informar) son aceptables para usar si la intención es no molestar a nadie.

La expresión en inglés más escuchada en las empresas es ‘win win’. Un 63% de los encuestados por Preply coincide en que se utiliza como sustituto de ‘situación beneficiosa para todos’ o ‘acuerdo mutuo’. Le siguen de cerca ‘culture’, referida como cultura de empresa, prácticas, valores y objetivos compartidos por una organización, y ‘ASAP’ (lo antes posible).

El anglicismo menos común en las empresas, según Preply, es ‘sweep the floors’, que significa ganar de manera convincente, una expresión que solo el 11% de los encuestados admitió conocer. Algo similar ocurre con ‘blue sky thinking’ (ideas ambiciosas).