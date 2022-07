Banco Sabadell gana 393 millones hasta junio, un 78% más

Banco Sabadell ha cerrado el primer semestre de 2021 con un beneficio neto atribuido de 393 millones de euros, un 78,6% más respecto al mismo periodo del año pasado, y ha situado su rentabilidad sobre capital tangible (ROTE) en el 7%, superando los objetivos del plan estratégico.

Sin tener en cuenta TSB, la filial británica del grupo catalán, el beneficio neto atribuido se sitúa en los 338 millones de euros a cierre de junio, un 86,6% más, según ha comunicado este jueves el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La producción hipotecaria del último trimestre en España ha alcanzado los 1.501 millones de euros, lo que supone el "récord histórico" de producción y un aumento del 19% respecto al trimestre anterior.

El margen recurrente de la entidad (margen de intereses + comisiones - costes) aumenta un 18,5% interanualmente, tras registrar unos ingresos del negocio bancario (margen de intereses + comisiones netas) de 2.486 millones, un 3,8% interanual más, mientras que el margen de intereses aumenta interanualmente un 4,2% hasta los 1.757 millones por la mayor aportación de TSB (+14,3%).

Los costes se sitúan en los 1.440 millones hasta junio, un 4,8% menos en el año, principalmente por los ahorros en gastos de personal y la reducción de gastos generales, mientras que en el segundo trimestre el banco ha registrado una caída del 1,6% de los costes (la entidad estima un ahorro de 110 millones en 2022 y 130 anuales a partir de 2023).

Las comisiones netas ascienden un 2,8% interanual hasta los 729 millones de euros, apoyadas por una mayor aportación de TSB, que registra un 14,8% más respecto al año anterior.

Nuevo récord en hipotecas

En cuanto a la producción hipotecaria en el último trimestre, alcanza los 1.501 millones de euros, lo que supone otro "récord" de producción y un aumento del 19% respecto al trimestre anterior, mientras que el crédito vivo cierra junio con un saldo de 158.074 millones.

El crédito al consumo aumenta un 17% intertrimestral, y alcanza los 805 millones de euros; la facturación de tarjetas crece un 16% respecto al primer trimestre, hasta los 5.541 millones, y la facturación de TPV's un 27%, hasta los 12.111 millones de euros, en el trimestre.

Paralelamente, los fondos de inversión totalizan 22.538 millones, una reducción del 5% intertrimestral por "volatilidad de los mercados financieros".

En el semestre, los recursos de clientes en balance alcanzan los 163.391 millones de euros (122.286 Ex TSB) y crecen un 3,8% interanual (5,5% Ex TSB) y un 1,3% en el trimestre (2,7% Ex TSB) por la "positiva" evolución de cuentas a la vista y depósitos a plazo.

Los saldos de cuentas a la vista ascienden a 147.892 millones (108.447 Ex TSB), con un incremento del 5,6% interanual (7,6% Ex TSB) y aumento del 0,9% (2% Ex TSB) en el trimestre.

Los depósitos a plazo totalizan 15.980 millones de euros (14.320 Ex TSB) y se reducen n un 9,4% (7,3% Ex TSB) respecto el ejercicio anterior; en el trimestre disminuyen un 3,9% (6,6% Ex TSB).

A cierre de junio, los recursos de clientes fuera de balance se sitúan en 38.831 millones de euros, una caída del 4,7% interanual por la venta de BancSabadell d'Andorra, y del 4,4% trimestral impactados por la volatilidad de los mercados financieros.

Liquidez, capital y activos

Los activos totales del grupo ascienden a 257.229 millones de euros (205.047 Ex TSB), lo que supone un crecimiento del 2,8% interanual y del 1,6% en el trimestre, y la ratio CET1 'phase in' se sitúa en el 12,61% a cierre de junio y crece 2pbs con respecto al trimestre anterior.

La ratio CET1 fully-loaded se sitúa en el 12,48% y aumenta 3pbs en el trimestre y la ratio de capital total phase in asciende a 17,11% al cierre del trimestre, situándose por encima del requerimiento regulatorio con un MDA buffer de 415pbs, mientras que en gestión de la liquidez, la ratio LCR (Liquidity Coverage Ratio) alcanza 225% a nivel de grupo.

La entidad ha reducido los activos problemáticos en el trimestre tras la venta de la cartera Austro de 400 millones de créditos unsecured, y a cierre de junio totalizan 6.991 millones, de los que 5.714 millones son préstamos dudosos y 1.277 millones activos adjudicados.

La ratio de morosidad se sitúa en el 3,31% tras reducirse a nivel trimestral e interanual, y el coste del riesgo del crédito se sitúa en 40pbs a cierre del segundo trimestre 2022, una reducción de 13pbs en la comparativa interanual.

La filial británica ha cerrado junio con una contribución de 54 millones de euros a las cuentas del grupo, frente a los 39 de hace un año, tras obtener un beneficio antes de impuestos de 103 millones de libras, frente a los 43 del mismo periodo de 2021, y un beneficio neto de 61 millones de libras a cierre de primer semestre de este año.

Para la entidad, estos resultados confirman "el dinamismo comercial y la mejora de márgenes de TSB" y ha atribuido el beneficio al crecimiento del margen básico y menores costes.

El margen de intereses asciende un 11% interanual hasta los 464 millones de libras a cierre del semestre y aumenta un 11% interanual "por el fuerte crecimiento de volúmenes de hipotecas en el año".

En su caso, las comisiones netas crecen un 11,4% interanual y ascienden a 54 millones de libras, por mayores comisiones de servicios, en especial de tarjetas, y los costes se sitúan en 376 millones de libras y descienden un 5,9% interanualmente.