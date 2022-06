El plan de Ti Automotive de ampliar la fábrica de Tauste tropieza con dos torres de alta tensión

Los plazos apremian. El proyecto de ampliación de la fábrica de Ti Automotive en Tauste para dotar de sistemas de refrigeración a distintos modelos de coche eléctrico está aprobado y listo para empezar las obras este verano. Suministrar estas piezas a Valeo (cliente de Ti y a su vez proveedor de las plantas de Stellantis en España) requiere construir una nueva nave de 1.000 metros cuadrados aledaña a la de 6.000 que tiene esta compañía desde hace 25 años en el polígono Las Rozas de Tauste. Pero hay un problema para poder empezar la obra y son las dos torres de alta tensión situadas a menos de 6 metros de donde se va a construir.

"El retraso del Ayuntamiento en gestionar su retirada, previa autorización de Endesa, está poniendo en peligro una inversión de 2,5 millones", manifestó Óscar Bercedo, director de Ti Fluyd Systems para España, crítico con la falta de agilidad administrativa que está poniendo en riesgo este proyecto. "Con lo que nos ha costado que la multinacional no se llevara la inversión a otro país, si Endesa no atiende con celeridad la solicitud presentada esta misma semana por el Ayuntamiento de Tauste, Ti Automotive no podrá ejecutarla en el tiempo requerido", advirtió.

"Ti Automotive sostiene buena parte del empleo en el municipio ya que para las dos plantas trabajan entre 400 y 500 personas, principalmente mujeres"

Bercedo no entiende cómo hasta ahora, después de meses de insistir en la urgencia del proyecto, el Ayuntamiento de Tauste no ha subsanado el problema. "Ti Automotive sostiene buena parte del empleo en el municipio ya que para las dos plantas trabajan entre 400 y 500 personas, principalmente mujeres", dijo, a la vez que reclamó "una solución inmediata".

El alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés, señaló que el ingeniero que trabaja para el Ayuntamiento ya ha presentado un par de opciones a Endesa y están a la espera de su respuesta. "Hay voluntad de que la obra se haga. Y si los plazos se dilatan, buscaremos otra alternativa", afirmó.

Fuentes de Endesa precisaron que fue este martes cuando el Ayuntamiento presentó la solicitud y que el plazo para contestarla es de 30 días. Recordaron además que hace años que el Consistorio tenía que haber ejecutado toda la electrificación del polígono en virtud del convenio firmado en 2007.