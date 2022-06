Twitter cede ante Musk y ofrecerá millones de datos sobre las cuentas

La pelota sobre la compra de Twitter por parte de Elon Musk vuelve a estar en el tejado del hombre más rico del mundo. Después de amenazar por primera vez este lunes con romper el acuerdo de compra si la compañía no le ofrecía los datos sobre el número de cuentas falsas y 'bots' que se encuentran en la red social, la empresa va a dar acceso a Musk al «chorro» completo de datos de la red social, aunque en principio, y por eso llegó el órdago, se mostraba reticente.

Twitter responde a la amenaza de Musk con una cantidad de información que no será fácil de analizar. Y es que, según apunta 'The Washington Post', el también dueño de Tesla accederá al contenido de todas las cuentas y todos los tuits compartidos en la red social en los 16 años de actividad. En concreto, son más de 750 millones de mensajes al año.

Fue a través de una carta remitida opr sus abogados a la dirección de la red social donde llegó a acusar a la compañía de un "claro incumplimiento material" de sus obligaciones al no ofrecerle los datos suficientes que quería para finalizar la operación. Con el nuevo movimiento, será Musk quien podrá buscar las respuestas a sus propias preguntas sobre el número de cuentas falsas y spam que habitan en Twitter.

Cumplir las demandas

La dirección de la red social busca así satisfacer las demandas que el futuro dueño de la empresa ha exigido desde que empezara el proceso de compra acordado por 44.000 millones de dólares (41.000 millones de euros).

Con tal volumen de información, podrá comprobar de primera mano si el número de cuentas falsas es inferior a un 5% del total de usuarios, tal y como aseguró la compañía o, si por el contrario, este número es superior y asciende al 20%, como denunció el multimillonario.

Scott Bisang, portavoz de Twitter, indicó a 'The Washington Post' que la red social "ha compartido y continuará compartiendo información de manera cooperativa con el señor Musk para consumar la transacción de acuerdo con los términos del acuerdo de fusión". "Creemos que este acuerdo es lo mejor para todos los accionistas. Tenemos la intención de cerrar la transacción y hacer cumplir el acuerdo de fusión al precio y los términos acordados", añadió.

No obstante, cabe recordar que desde que Musk lanzara la oferta para hacerse con el control de la red social, hace ya más de 40 días, las acciones de la empresa que pretende controlar no han parado de perder valor.