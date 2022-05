Pilar Soto (Aesar): "Mientras dure la guerra en Ucrania, los precios de la gasolina seguirán altos"

Los carburantes continúan encareciéndose y empujando la inflación. La subida de precios del dato adelantado de mayo del Índice de Precios al Consumo (IPC) se debe en buena medida a que llenar el depósito sigue siendo cada vez más caro, pese al descuento aprobado por el Gobierno de 20 céntimos por litro. La presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón (Aesar), Pilar Soto, ha augurado que "mientras dure la guerra en Ucrania, los precios de las gasolinas seguirán altos".

Una situación que desde el sector se insiste en que no les beneficia. "A las estaciones de servicio que somos pymes no nos interesa para nada que los precios estén tan altos ya que eso desincentiva el consumo y nuestro negocio es de volumen, siendo nuestros márgenes pequeños", ha explicado Soto.

Incremento en mayo de 20 céntimos

"De hecho, nuestros márgenes se han reducido aún más desde principios de abril ya que nos cuesta más caro comprar el carburante que luego vendemos", ha añadido. Pone como ejemplo que la gasolina ha subido desde el 1 de abril 20 céntimos, igual que el descuento del Gobierno, pero "nosotros no hemos repercutido en los precios finales toda esa subida". Ello pese a que en algunas estaciones ya se vean precios del litro de gasolina de más de 2 euros.

En abril, la Semana Santa y la eliminación total de restricciones por la pandemia de covid-19 ayudó a incrementar las ventas, que crecieron entre un 10% y un 15% respecto al mismo mes del año anterior.

"Muchos de nosotros venimos arrastrando todavía pérdidas cuando la movilidad estaba restringida hasta en un 89% y, como en muchos otros sectores empresariales, las ventas cayeron en esos momentos hasta en un 90%"

Sin embargo, calcula que todavía no han conseguido recuperar los niveles de ventas de antes de la pandemia. "Muchos de nosotros venimos arrastrando todavía pérdidas cuando la movilidad estaba restringida hasta en un 89% y, como en muchos otros sectores empresariales, las ventas cayeron en esos momentos hasta en un 90%", ha recordado.

Previsiones

El sector se viene quejando de los retrasos en el cobro del descuento fijado por el Gobierno central para abaratar el carburante. Después de los momentos de "inquietud y nerviosismo" vividos en algunas estaciones por tener que costearlos de entrada, la situación se habría normalizado. "En estos momentos, finales de mayo, podemos decir que según datos de la Agencia Tributaria el 84% de las estaciones de servicio españolas han cobrado las cantidades que adelantaron en el mes de abril por la bonificación de los 20 céntimos por litro de carburante", ha afirmado. Esto deja un 16% que aún no ha cobrado la rebaja, por lo que su situación financiera "tiene que ser más que complicada, ya que el 70% de las estaciones que hay en España somos pymes", ha advertido. "No queremos que ninguna se quede atrás, por lo que esperamos que su situación se solucione lo antes posible", ha pedido.

En Aragón, el centenar de estaciones que están asociadas a Aesar han cobrado las cantidades que adelantaron en el mes de abril por dicha bonificación y que solicitaron antes del 15 de mayo. A partir de este miércoles, 1 de junio, y hasta el 15 de junio, las gasolineras tienen que pedir el cobro de lo que han adelantado en el mes de mayo.

"Somos pequeños y medianos empresarios, no banqueros"

"No nos consta el cierre de ninguna aragonesa por esta situación pero sí que alguna se lo haya planteado en algún momento desde que entró en vigor la medida, por no tener capacidad económica ni financiera para asumir ese adelanto", confiesa. En este sentido apunta que "somos pequeños y medianos empresarios, no banqueros".

Para ellos, la escalada de precios ha supuesto un aumento de costes. Una cuba de carburante les cuesta "entre 15.000 y 25.000 euros más", ha calculado y "la tenemos que pagar a la petrolera a 9 días", señala. De ahí el problema financiero que supone para las pymes "si además tenemos que adelantar 20 céntimos por litro por la bonificación de los carburantes", ha lamentado.

Los gasolineras mantienen que la bajada de precio habría sido "más fácil" y se hubieran beneficiado "tanto particulares como empresas" si se hubieran "bajado temporalmente los impuestos como el IVA del 21% al 10%".

Las previsiones para los próximos meses tienen luces y sombras. Por un lado, el verano es época de desplazamientos que aumentan las ventas y Soto espera que los precios bajen y sean "más razonables para que se incentive el consumo". Pese a ello, los efectos del conflicto bélico y las sanciones a Rusia por la invasión, ahora con la vista puesta en el petróleo, ponen sobre la mesa el riesgo de más subidas. "Rusia es el tercer país productor mundial de crudo. Mientras la oferta y la demanda no se equilibre, los precios seguirán altos en perjuicio de todos", ha concluido Soto.

