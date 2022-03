Renta 2021: quiénes tienen más probabilidades de que la Renta les salga a pagar este año

La campaña de la Renta comienza en dos semanas, con el inicio de las presentaciones de las declaraciones por internet. Este año volverá a haber un colectivo que tenga más probabilidades de que la renta les salga a pagar, aquel que en 2021 haya seguido afectado por las restricciones de la crisis sanitaria de la covid-19.

El 6 de abril comienza el plazo para presentar la declaración de Impuesto sobre al Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente a los ingresos que se obtuvieron en 2021. Desde el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja reconocen que es un año "con pocas novedades fiscales", pero en el que se siguen arrastrando problemas "que ya afloraron en la declaración de 2020".

La pandemia trajo la puesta en marcha de mecanismos para sujetar el empleo cuando se paró la actividad para frenar los contagios. Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) especiales por la covid se han ido prorrogando desde 2020 hasta este mes. Por ello, el año pasado siguió habiendo personas que estuvieron en paro todo o parte de su jornada. A la hora de hacer la declaración de la renta, serán uno de los colectivos con más opciones para que les salga a ingresar, ya que el dinero que cobraron del servicio público de empleo estatal (SEPE) no incluye retención o será muy baja. Se unen los que recibieron ingresos que no les correspondían por error.

Quién tiene que presentar la declaración de la Renta

Entre las preguntas más frecuentes que llegan en estos dos últimos años a los gestores administrativos apuntan la siguiente: "He estado en ERTE y he cobrado desempleo. Al tener dos pagadores ¿tengo obligación de hacer declaración?". Ana Rubio Morales, vicepresidenta del colegio de gestores recuerda que los límites para presentar la declaración de IRPF "no han cambiado en lo que respecta a las rentas de trabajo". Así, están obligados a presentar la declaración los contribuyentes con ingresos a partir de 22.000 euros y para ingresos mayores de 14.000 euros si esos rendimientos provienen de más de un pagador. Uno puede ser la empresa y el segundo el SEPE.

Rubio puntualiza la excepción de que si los rendimientos del segundo y resto de pagadores son inferiores a 1.500 euros el límite seguirá siendo el general de 22.000 euros. "Esto supone que si se ha cobrado del desempleo pequeñas cantidades que no superen los 1.500 euros correspondientes a 2021, no habrá obligación de presentar la declaración de IRPF", explica.

"La problemática va a estar, de nuevo, en la obligación de presentar complementarias o solicitudes de rectificación para regularizar las prestaciones por desempleo"

Sin embargo, puede repetirse un problema del año pasado en caso de que no se hayan recibido los pagos correctamente. El colapso que sufrió el SEPE por la avalancha de prestaciones desde el inicio de la pandemia hizo que se produjeran ingresos, tanto retrasos como el abono de cantidades que no correspondían a los desempleados. "La problemática va a estar, de nuevo, en la obligación de presentar complementarias o solicitudes de rectificación para regularizar las prestaciones por desempleo que se han regularizado en el 2021 y que corresponden al 2020", señala la gestora administrativa. Se refiere a "todas las prestaciones que se recibieron de más indebidamente y se tuvieron que devolver o que se recibieron en el 2021 con retraso".

Para evitar la realización de declaraciones complementarias el año pasado se intentó calcular la prestación por desempleo correcta que debería haberse cobrado pero confiesa que "en muchos casos, el cálculo era extremadamente difícil por lo que en esta campaña nos vamos a encontrar con el problema generado por los ERTE y los errores en el pago de la prestación por desempleo que no son pocos".

Augura que el problema "continuará para el año que viene" puesto que, "a día de hoy, todavía se están regularizando prestaciones de los años 2020 y 2021". Este desfase puede hacer que algunas declaraciones de la renta resulten más complicadas. La portavoz de los gestores administrativos recuerda que "todos los rendimientos, no solo los de trabajo, deben imputarse al ejercicio que corresponde, es decir, cuando se generaron y no en el año en el que se cobran o se tienen que devolver".

Así, para evitar recargos por retrasos o tener que hacer después una declaración complementaria si resulta a pagar "debe presentarse en el 2021 si los atrasos de trabajo se han cobrado en el periodo abril de 2021- abril de 2022".

Si fuera necesario presentar una rectificación por haber ingresado de más en favor de Hacienda, "el plazo es el de prescripción del impuesto, esto es, cuatro años".

