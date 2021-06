Garzón anuncia que se estudia una reducción del IVA de la luz hasta el 10%

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha anunciado este jueves que el Gobierno está estudiando una reducción del IVA sobre la electricidad para bajarlo del 21 al 10 por ciento ante el encarecimiento del precio de la luz de las últimas semanas.

En una comparecencia en la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado para explicar su gestión al frente de su departamento, Garzón ha reconocido que el precio de la energía está disparado y que esa posible reducción del IVA sería "una acción extraordinaria" del Gobierno para reducir la factura de la luz.

Como senadores del PP y Vox le han recordado que estaba en contra de bajar el IVA, lo ha justificado al asegurar que "la evidencia prueba" que, cuando se bajan impuestos "si el mercado no esta en competencia perfecta, lo normal es que el precio se mantenga y aumenten los márgenes de beneficios".

La vicepresidenta reconoce que "la luz tiene que ser más barata en nuestro país"

En su opinión, hay que hacerlo en el momento adecuado, "por eso lo estamos evaluando ahora", ante "un precio de la energía disparado", como una medida extraordinaria, así como "otras cosas ante un fenómeno complejo".

Ha indicado que en el mercado hay tres grandes empresas, "que son un elemento de presión", un oligopolio que concentra más del 60 por ciento del mercado y los precios aún pueden subir.

Ha señalado que en estos días, con los precios más caros de la electricidad también se han conocido el "incremento espectacular de beneficios" de esas empresas, "lo que genera frustración en la población".

A su juicio, las políticas públicas con estas empresas es "perfectamente mejorable" y ha aludido a Endesa, que anteriormente era pública y "ahora rinde beneficios al estado italiano" tras su privatización.

Garzón ha precisado que el precio de la energía no es el único que influye en la factura y que también lo hacen los costes y los peajes, "lo que debe de ser revisado por el Gobierno".

Se ha referido a la revisión que se va a hacer de "los beneficios caídos del cielo" de estas empresas, una regulación de unos mil millones de euros, que se puede acelerar a través de un real decreto sin esperar a la tramitación de la ley.

Tras asegurar que el Gobierno está "haciendo cosas", Garzón ha dicho que la nueva tarifa intenta beneficiar al 80 por ciento de los usuarios y ha considerado "razonable" que los sindicatos quieren adelantar la hora valle.

Durante su comparecencia el ministro se ha referido a la necesidad de mejorar la información al consumidor y ha defendido Nutriscore, un sistema de etiquetado nutricional frontal para facilitar a los usuarios una información más clara.

Ha indicado que es voluntario, que cada vez tienen más empresas, por lo que es mejor su regulación, pues no perjudica la dieta mediterránea, ni a las denominaciones de origen ni a su calidad.

A preguntas de los senadores, ha dicho que la patente la tiene una agencia pública francesa y que, aunque "no hay un sistema perfecto, la alternativa no puede ser no hacer nada", ya que "es el mejor de los que existen y salva vidas".

En cuanto al juego de azar y apuestas, ha recordado que están prohibido los bonos de captación y bienvenida y la aparición de "personajes notables" en los anuncios y que, a partir de 31 de agosto, entra en vigor el real decreto de prohibición de la publicidad, porque "detrás existe un problema social grave", la adicción.