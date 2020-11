Estas son las 93 sociedades que más facturan en Aragón

Cuatro grandes multinacionales con sede en Zaragoza siguen encabezando el ranquin de las sociedades con niveles de negocio más elevados en el ejercicio 2019 en Aragón. Las cuentas de todas las empresas han llegado más tarde a los registros respecto a años anteriores a causa de la pandemia y los números que estas arrojan no varían demasiado respecto a 2018. Otro escenario será el que tengamos cuando se publiquen los resultados de las compañías de 2020, en los que podrá comprobarse el impacto que ha tenido en cada una de ellas la expansión del coronavirus.

Opel España, del grupo francés PSA; BSH Electrodomésticos, de la firma alemana Robert Bosch, y Alliance Healthcare, integrada en el gigante estadounidense Walgreens Boots Alliance (WBA), conforman con la multinacional zaragozana Saica (Sociedad Anónima Industria Celulosa Aragonesa) un ‘top 4’ en el que solo esta última empresa es de capital local. En los puestos siguientes del ranquin siguen predominando grupos de origen extranjero, pero empiezan a aparecer ya nombres propios de la tierra como Rivasam, del grupo Jorge; Piensos Costa, empresa de Fraga que da origen a un grupo hoy mucho más grande, o Transportes Sesé, matriz del grupo logístico Sesé.

Opel España, integrada en el grupo francés PSA desde agosto de 2017, mantuvo con claridad en 2019 el primer puesto en el ranquin de sociedades con sede en Aragón por volumen de facturación, según la información recogida en el Registro Mercantil. Sus ventas superaron los 5.136 millones de euros, 46 millones menos que en 2018 a pesar de que la planta de Figueruelas fabricó más vehículos que el año anterior –471.000 frente a 447.514–, alcanzando la segunda mejor cifra de su historia (el récord, registrado en 2008, está en las 485.857 unidades).

La compañía había previsto mejorar estos datos en 2020 con las positivas expectativas en el mercado de sus tres modelos (el Corsa en sus variantes térmica y eléctrica, el Crossland y y el Citroën C3 Aircross), tal y como anunció el director general de la factoría, Juan Antonio Muñoz Codina, que habló de alcanzar o incluso superar el medio millón de coches ensamblados, pero la pandemia del coronavirus ha frustrado ese objetivo.

Con la información remitida a los registros mercantiles en los últimos meses, este año con más retraso por el parón sufrido en los peores meses de la covid-19, el listado de empresas con sede social en la Comunidad aragonesa mantiene en los primeros puestos a grandes compañías. La sociedad que ocupa el número 2 es BSH Electrodomésticos, cuya facturación en 2019 fue de 1.414, 9 millones de euros, cifra inferior a la del año anterior (1.534,9 millones), si bien esta filial española de la multinacional alemana BSH se convertiría en la número 3 al ser superada en volumen de negocio por el conjunto de las empresas que conforman el grupo familiar zaragozano Saica.

La sociedad matriz del fabricante de papel y cartón que preside Ramón Alejandro facturó 970,6 millones de euros en 2019, pero la cifra consolidada de la multinacional aragonesa fue de 3.832 millones de euros, según el propio grupo. Entre las firmas líderes en Europa en la fabricación de papel reciclado para cartón ondulado, con una producción anual de 3,2 millones de toneladas y más de 10.000 empleados, esta firma tiene presencia en España, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido, Irlanda, Turquía, Luxemburgo y Holanda. El grupo tiene cuatro líneas de negocio: fabricación de papel reciclado para cartón ondulado (Saica Paper), gestión de residuos y servicios medioambientales (Saica Natur), producción de embalaje de cartón ondulado (Saica Pack) y embalaje flexible (Saica Flex).

En el listado de sociedades con sede en nuestra comunidad autónoma el tercer puesto corresponde a Alliance Healthcare, distribuidora de productos farmacéuticos cuyas ventas en 2019 sumaron 1.258,9 millones de euros, cifra inferior a los 1.272 millones registrados el ejercicio anterior. En octubre del año pasado esta compañía, la antigua SAFA (Sociedad Anónima Farmacéutica Aragonesa), celebró sus 100 años de historia.

Quinta en el listado de 2019 es Rivasam Intercontinental, sociedad del grupo Jorge que ese año superó en ventas a Supermercados Sabeco (de la multinacional francesa Auchan) y a Esprinet Ibérica (de capital italiano).La filial del grupo empresarial de la familia aragonesa Samper especializada en la elaboración de productos cárnicos registró 902 millones de euros de cifra de negocio, número muy superior a los 634 millones del ejercicio 2018. Otra de sus sociedades, Jorge Pork Meat, ocupa el puesto 73 con 68,06 millones.

Grupos y sectores

El ranquin no recoge el alcance real en términos de facturación de consorcios empresariales en su conjunto, ya que en él no están las cifras consolidades de todos sus negocios, sino el de sociedades individuales. No obstante, la aparición de varios nombres de un mismo grupo permite reseñar en parte su posicionamiento en los mercados. Tal es el caso de Saica y del grupo Jorge, pero también de HMY (Yudigar), Agora (La Zaragozana y Bebinter), Samca (con Novapet y otras empresas) o Térvalis (presente aquí con Fertinagro).

El listado, en todo caso, permite constatar en gran parte la fortaleza del sector industrial en Aragón, tanto en automoción como en el ámbito de la línea blanca, el papel o los productos del descanso con sociedades como Adient, Valeo Térmico, Lear, Lecitrailer, Schmitz Cargobull Ibérica, Tronchetti, Pikolin o Hiab Cranes. El ranquin también pone de manifiesto el empuje de empresas agroalimentarias como Piensos Costa, Mazana, Argal, Caladero o Primacarne. Compañías familiares aragonesa con solera también están en la brecha bien posicionadas.