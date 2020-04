La publicidad se adapta a la cuarentena

"Todo volverá a la normalidad. Hasta entonces, quédate en casa", dice un anuncio de una compañía de seguros. Es un ejemplo de cómo la publicidad se ha adaptado al confinamiento y trata de aprovecharlo como una oportunidad para mejorar su imagen.

Así lo confirma a Efe el profesor titular del área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de Universidad Rey Juan Carlos, Isidoro Arroyo, que considera que es "el momento de relanzar la marca, que ahora capta la atención de los consumidores, muy receptivos a aquellas cosas que perciben como solidarias".

"Aunque la empresa entre en crisis, nunca debe hacerlo la marca", recalca.

El experto explica que en momentos de crisis como éste las marcas tratan de explicar cómo contribuyen a solucionar la situación, "dicen cómo están colaborando y qué recursos están poniendo".

Una estrategia que confirma un estudio realizado en marzo por el grupo Kantar, del que se desprenden varias conclusiones, entre ellas, que las marcas intentan ser visibles durante la crisis para salir reforzadas tras ella.

Además, se adelantan a los nuevos hábitos de los consumidores, son "empáticas" poniéndose al servicio de la sociedad y conscientes de que deben comenzar a desarrollar nuevas estrategias de negocio.

Anuncios adaptados a la cuarentena

"Hola, soy tu casa. Soy tu hogar. Sigo siendo el espacio donde han crecido tus hijos, donde has celebrado las buenas noticias y te has refugiado de las malas. Quizás este es el momento de mover los muebles, o de amueblarnos la cabeza. Yo me quedo en casa", narra una voz de fondo mientras se intercalan imágenes de familias en sus hogares. Se trata del nuevo anuncio de una compañía de muebles.

Una compañía de móviles ha recuperado en esta cuarentena su anuncio de Navidad, en el que ya animaba a realizar videollamadas para hablar con aquellos que están solos y a los que ahora no podemos ver por el riesgo a que se contagien, con los mayores.

En el renovado anuncio, un anciano, emocionado, recibe una videollamada de su hija y su nieto. "Ahora más que nunca estamos con nuestros mayores. Quédate en casa, hazlo todo en digital", finaliza.

Por su parte, un compañía de seguros muestra imágenes de calles vacías, de una moto sin conductor, de un tobogán y un columpio sin niños, de un coche aparcado en un garaje.

"Mientras nosotros cuidamos de tus cosas, queremos que nos hagas una promesa, que cuidarás de ti y de los tuyos. Todo volverá a la normalidad, hasta entonces, quédate en casa", concluye.

Bancos, súpers y marcas de cerveza

Los bancos también han diseñado anuncios para esta cuarentena.

Uno de ellos promociona una aplicación para que pymes y autónomos hagan sus operaciones desde sus casas con apoyo de gestores, que también trabajan desde sus hogares, precisan.

Otro banco recomienda en su anuncio utilizar los canales digitales, pagar con tarjeta o con el móvil, mantener la higiene y lavarse las manos con frecuencia y mantener la distancia de seguridad.

"Y si puedes, por favor, quédate en casa", finaliza.

Los supermercados, uno de los pocos establecimientos que permanecen abiertos durante el estado de alarma, también se han adaptado a esta nueva realidad, algunos con mensajes emotivos.

"Cuando pase todo esto, no habrá amigo al que no abrace. No habrá mariscada suficientemente grande, ni churrasco suficientemente abundante. No habrá verbena que me pierda ni agua fría que me intimide", comenta una voz entre imágenes de los planes que se podrán hacer cuando pase todo esto.

Los anunciantes de cervezas, uno de los productos más solicitados, también tienen nuevos mensajes que ofrecer.

"Porque siempre habéis estado ahí, y volveréis a estar. Volveremos a ir a vuestra barra, a vuestra luz, a vuestras mesas, a vuestras cañas. Escuchadnos bien: volveremos. No sé si mañana, pasado, o cuando sea. Pero volveremos. Al final resulta que estar en nuestro bar, con nuestra gente, es estar en casa", dice una marca.

Otra marca de cerveza trata también de infundir ánimos con sus mensajes ("juntos ganaremos la batalla porque juntos somos, y seremos, la resistencia") e incluye imágenes curiosas relacionadas con el confinamiento, como una joven haciendo pesas con dos latas.

Nuevas costumbres y estados de ánimo propios de esta cuarentena que reflejan también los anuncios.