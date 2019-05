Cientos de trabajores de CAF, la fábrica de Zaragoza que lleva ya sumados 49 compañeros muertos a causa de haber manipulado amianto, junto con otros de Renfe, Adif y varias empresas del sector ferroviario han protagonizado este viernes una marcha de protesta andando desde la planta en la Avenida de Cataluña hasta la plaza del Pilar de Zaragoza para decir ante Delegación del Gobierno que ¡basta ya de no asumir responsabilidades, de silenciar, de esconder y mirar hacia otro lado cuando siguen muriendo empleados no solo de este sector, sino también del naval, del aeronáutico, de la construcción, de la automoción... etc.

Con su protesta, que ha sido secundada casi al 100% por los trabajadores de taller de la planta zaragozana , según ha indicado Fernando Sanagustín, de CC. OO. y presidente del comité de empresa de CAF Zaragoza, han reclamado que el Gobierno ponga en marcha ya un fondo público de compensación a las víctimas para evitar "el peregrinaje individual de cada familia ante los tribunales", el reconocimiento como enfermedad profesional no solo del mesotelioma pleural, que provocan las partículas del amianto, sino de otro tipo de cánceres que también genera la manipulación de este material que se prohibió en España en 2001.

Se trata, como dijo este sindicalista, de "unir fuerzas" para "reparar y prevenir" los casos que vendrán en el futuro, porque como reconoció ya hay "otros dos compañeros jubilados enfermos que han presentado demandas para que se les reconozca su enfermedad profesional". "Vamos a pedirle a la delegada del Gobierno que nos diga en qué situación se encuentra el Real Decreto sobre coeficientes reductores, que está aprobado, pero no se aplica, para que los compañeros víctimas de esta enfermedad, puedan jubilarse antes, como hacen también los bomberos, y otras profesiones de alta penosidad".

NOTICIAS RELACIONADAS El amianto: una batalla a golpe de sentencias

"El año pasado protagonizamos también esta marcha, pero este año se han sumado también con paros en sus ciudades los compañeros del Metro de Barcelona, de Madrid, de Bilbao, los de la planta de CAF en Beasaín, en Irún, para exigir que se tomen medidas y se deje de silenciar que el 'el amianto mata' y que hay que tomar medidas", ha recordado Fernando Sanagustín, de Comisiones Obreras Aragón y presidente el comité de empresa. Eduardo del Mazo, delegado de prevención en CAF, que ha leído un manifiesto junto a otros compañeros, ha insistido en que es necesario ya un fondo de compensación para las víctimas. "Siguen falleciendo compañeros y no conseguimos nada, por eso tenemos que movilizarnos", ha añadido Sanagustín. Con 43 años en CAF, ha señalado, cada vez que "te toca hacerte el reconocimiento técnico, tiemblas: quedamos uno 150 que todavía tuvimos que trabajar con este material", ha señalado.

En la lectura del manifiesto ante la Delegación del Gobierno, se ha hecho referencia a que la muerte por amianto es un problema de salud pública. "Cada vez que te haces un reconocimiento anual pasas unas semanas prácticamente sin dormir. Hasta que te dan los resultados, sabes que si detectan fibras tu esperanza de vida es muy poca", reconoce un trabajador de CAF que ha estado expuesto y cuyo testimonio forma parte del manifiesto que se ha leído en público. "Esto no es un problema de cada trabajador sino una cuestión de salud pública", ha recalcado Luis Clarimón, responsable de Salud Laboral en CC. OO. Aragón. "Hay que dotar de más recursos la investigación de esta enfermedad profesional, que se reconozca, que se cree un Fondo de Compensación a las Víctimas del Amianto en este país y que se empiece en serio un programa de desamiantado de los edificios públicos que tienen este material. En otros países como Polonia e Italia han conseguido fondos europeos para hacerlo".

En el acto de protesta, en el que se ha guardado un minuto se silencio por las víctimas, ha estado también presente Susana Tirado, presidenta de la Asociación de Víctimas del Amianto en Aragón, que ha asegurado que "hay que unir fuerzas ya que todos luchamos por lo mismo: hay casos en la CAF pero también en otras empresas como Opel o GM donde hubo un fallecido, pero tenemos constancia de que podría haber más casos, o Dana, o Tudor (actualmente Exide Tecnologies) o trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza que han manipulado tuberías de fibro cemento hechas con amianto", ha indicado, recordando que urge que se ponga en marcha el Fondo de Compensación para las víctimas. Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de que haya un registro público con todos los afectados. "Es desconocido el censo real de las víctimas", indica, porque muchos no han denunciado o si lo han hecho, habían contraído la enfermedad en empresas o talleres que ya han desaparecido. "Los tribunales han abierto la vía, pero es importante tener un reconocimiento público de esta enfermedad y las víctimas que se cobra", ha insistido la abogada y presidenta de la Asociación.

Por último, ha puesto el acento en que es necesario que "este grave problema sea abordado por la Administraciones públicas y las empresas de este sector" ya que hasta hoy como han leído los delegados de prevención de CAF "los litigios para compensar a las víctimas y familiares han sido silenciados sistemáticamente hasta el punto de tener que enfrentarse, en muchas ocasiones, a estos procesos en soledad y sin el amparo necesario. El debate ha llegado al Congreso de los Diputados, pero hace falta empujar para que las justas reivindicaciones sean escuchadas".