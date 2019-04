Un 43% de los proveedores de automoción en Aragón invertirá más de 250.000 euros hasta 2021 en transformación digital

Casi el 60% del sector de la industria auxiliar de automoción en Aragón está ya incorporando las nuevas tecnologías a sus procesos productivos. De hecho, el 43% de ellas está dispuesta invertir más de 250.000 euros en los dos próximos años en transformación digital. Esta es una de las principales conclusiones del estudio sobre la 'Implantación de la Industria 4.0 en el sector de la automoción' que presentaron ayer en su nueva sede, el CEEI en el Actur, los clusteres CAAR y Tecnara.

Hay predisposición al cambio, pero falta mucho por hacer. De ahí que ambos clusteres u organizaciones empresariales innovadoras se hayan aliado para ponerse manos a la obra con un plan de acción que mejoren la eficiencia y competitividad de las auxiliares que trabajan en Aragón para la fábrica de Opel PSA y otros constructores de coches. "Hemos detectado que el 50% de las empresas no tiene aún una interconexión entre controladores y PLC (controlador lógico programable) de las máquinas, lo cual imposibilita ese nivel de integración de información en la planta", ha asegurado Guillermo Matute, de Iyncom, que ha realizado el estudio. "Observamos también que todavía la mitad de las empresas revisa la calidad del producto mediante inspección visual y un 16% lo hace de forma automatizada mientras que solo un 20% ofrece productos con funcionalidades digitales".

Ramón Sierra, del CAAR, ha explicado que el estudio surge de las entrevistas realizadas a 37 empresas del Cluster de Automoción de Aragón y otras 7 de Tecnara. "Lo que se comprueba son varias debilidades. La primera que la falta de especialización en TIC por parte de las empresas de automoción hace que no puedan asumir grandes volúmenes, que no hay liderazgo, es decir, faltan perfiles de director digital o director de IT en producción. En tercer lugar, las nuevas tecnologías han de seguir adaptándose a las necesidades del sistema productivo porque ese casamiento todavía no se ha producido y, por último, la caída en ventas de este primer trimestre de 2019, hace que muchas empresas retraigan su inversión por si acaso". No obstante, ha añadido que estas debilidades implican oportunidades y "evidencian que hay que trabajar para mejorar en Industria 4.0 en el sector de la automoción".

Por su parte, Juan Carlos Dueñas, del CAAR, y máximo directivo de la planta de Linde Wiemann en Aragón, ha recalcado la necesidad de trabajar en la formación a todos los niveles para que haya directores de digitalización, mandos intermedios capaces de procesar todos los datos y también operarios que le pierdan el miedo a la tecnología. Por eso, ha avanzado, el plan de acción diseñado por CAAR y Tecnara, con el apoyo del Instituto Aragonés de Fomento, incluye "hacer jornadas de formación y cursos de reorientación de las empresas TIC a tecnologías operacionales de las plantas". Convencido Dueñas, de que "toda esta captación de datos y automatización de los procesos, mejorará el flujo de facturación de las empresas" y además nos permitirá transferir todos estos conocimientos a otras empresas. Por último, ha adelantado que este estudio les va a permitir establecer una hoja de ruta de transformación digital entre 2020 y 2025 para detectar qué proyectos se necesitan en las fábricas e ir implementándolos.

Por su parte, la consejera Marta Gastón ha agradecido un estudio que viene a reforzar un sector que representa el 4,5% del Producto Interior Bruto de Aragón y el 3% del total del empleo de la Comunidad. "Hablamos de un sector puntero que necesita adaptarse a la llegada del vehículo eléctrico y que no puede dejar de innovar". Y ha adelantado que en breve se podrán hacer públicos los proyectos que optan a las ayudas a la innovación de su departamento ya que la convocatoria saldrá en breves en el BOA.