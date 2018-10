Un capitalismo inclusivo, el gran reto

No nace contra CEOE o Cepyme, sino para defender cuestiones que quizás esas patronales –las principales representantes de las empresas en España, las que participan en el diálogo social– no han hecho por razones diversas. Prefiere centrarse en reclamar «una economía más productiva en el marco de un nuevo capitalismo inclusivo». Se llama Plataforma Pymes y surge como una organización intersectorial de ámbito nacional. Su presidente es un zaragozano, José Luis Roca Castillo, que recientemente recibió un homenaje por su trayectoria como líder de las patronales de la construcción en Aragón durante 12 años y que vuelve a demostrar con este proyecto que no se puede estar quieto y que hay que aliarse con más gente para defender intereses que afectan a empresas como la suya. Así que lejos de retirarse del mundanal ruido, como podría decirse, se mete otra vez en el ‘barro’ y se embarca en una organización que, presentada esta semana, tiene como asociados a la catalana Pimec, Pime Menorca, Pimem, Pimeef, Aecpymes, Afelín, la Plataforma multisectorial contra la morosidad y organizaciones sectoriales potentes como Fenadismer (Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España) y Anpier (Asociación Nacionales de Productores de Energía Fotovoltaica).

Un documento marco. No está inscrita en el Ministerio de Trabajo sino en el de Interior. No tiene estatutos, pero sí un documento marco en el que plantea un ideario que incluye recomendaciones de organismos internacionales incidiendo en que «para que haya libre competencia e igualdad de oportunidades deben existir las pymes y los autónomos», según subraya José Luis Roca. «Las grandes empresas, monopolios y oligopolios de rentas excesivas se han organizado históricamente para defender sus intereses tanto en España como en la UE, llegando incluso a controlar, por demérito de las pymes, la supuesta representación de estas», apunta la plataforma. «Por el contrario, las pymes no han tenido el espacio, liderazgo, ni una voz única que les permitiera poder elevar con suficiente fuerza a nivel estatal y supraestatal propuestas que, de haberse tomado, permitirían hoy a nuestro país estar en un nivel de productividad, competitividad y potencial de crecimiento económico muy superior», añade.