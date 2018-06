"Hay que escuchar lo que los empleados no dicen"

El experto en comunicación, con 27 años de trayectoria, se guía por el principio PEPA, “primero las personas y luego los papeles”. Y ha afirmado que a la hora de comunicar todo empieza por “escuchar para comprender”, incluido “lo que no comparto”. Y en el caso de las empresas, escuchar también “lo que los empleados no dicen”.

Extirpar rumores

Esta escucha interna en las empresas puede ayudar en caso de una crisis a “prevenir lo prevenible”, comenzando por los rumores. Para Sueiro estos son “tumores” en las compañías. “Son informaciones que a las personas les interesan pero que no tienen una confirmación. Es necesaria la detección precoz del rumor”, ha aconsejado. Porque de esta forma “si te adelantas a comunicar eso que está en el ambiente, cortas ese rumor y la gente no dedica tiempo, energía y dinero a cosas que le descentran de su trabajo”.

“Cuando un directivo o directiva escucha o comprende a su gente es más influyente. La escucha tiene una relación directa con el liderazgo”, ha asegurado. Ese liderazgo “se robustece con la coherencia, cuando lo que se dice coincide con lo que se hace”, que reconoce que no siempre ocurre.

Cómo dar malas noticias

Si se llega a producir una crisis, sigue siendo importante comunicar. “En cuanto detectas un problema, ser tú quien lo transmite”. Y en ello cobra importancia cómo comunicar bien las malas noticias. “Muchas veces el problema no está en la mala noticia sino en cómo se la han dado”. Y para ello se apoya en el concepto utilizado en Medicina de “verdad soportable”. Y sobre todo, nunca mentir porque “mentir prostituye la comunicación” y transmitir la mala noticia “con la delicadeza suficiente para que no aumente el daño que estás causando”, por ejemplo en el caso de que una empresa tenga que presentar un expediente de regulación de empleo. Aconseja ir “avisando a la gente” si la situación económica no mejora.

Todo ello para dominar el ‘communicagement’, término acuñado por el propio Sueiro para explicar que “diriges si comunicas” y que desarrolla en su libro ‘Saber comunicar saber’, una guía con consejos para saber comunicar desde cómo dirigirse a los medios de comunicación a una conferencia. Con él destaca la importancia de que los directivos tengan habilidades de comunicación "porque la mejor comunicación no arregla la peor gestión, pero sí potencia la mejor gestión", ha asegurado.