La subida de pensiones se abonará antes de final de julio

Los atrasos de la subida de pensiones -un 1,6% con carácter general, que se eleva al 3% para las mínimas y la subida para las de viudedad- recogida en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018 se abonarán antes de terminar el mes de julio. La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha informado de que dado que el incremento de pensiones tiene efecto desde el 1 de enero, los atrasos se van a abonar en una segunda paga.

Báñez, que intervino el martes en el pleno del Congreso de los Diputados con motivo del debate de las enmiendas parciales al proyecto presupuestario de 2018, explicó que la subida de las prestaciones tiene efecto desde enero pero no se aplicará hasta que entre en vigor los Presupuestos, por lo que la diferencia entre este repunte y el ya aplicado desde principios de año, del 0,25%, correspondiente a ese periodo se abonará en una segunda paga este verano.

No obstante, fuentes del departamento de Empleo han recordado que el aumento de la base reguladora de las pensiones de viudedad al 56% no tiene carácter retroactivo, por lo que no se actualizarán atrasos desde el 1 de enero.