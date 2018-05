Antón Costas: "Atender la desigualdad debe ser un objetivo central del Gobierno"

¿Cuál considera que es el mayor problema de la economía española?

La desigualdad es el principal problema que tiene España y las democracias liberales occidentales. Y, sin embargo, las elites no son conscientes del todo de su gravedad e importancia. España es el país no solo de la Unión Europea sino de la OCDE, el club de los más ricos, en el que más ha aumentado la desigualdad y la pobreza, desde 2008. Es algo que nos tiene que hacer pensar. Creo que ha llegado el momento de que nuestro Gobierno además de mostrarse preocupado haga algo. Atender la desigualdad debe ser su objetivo central, porque no lo sabemos ver, pero la desigualdad es como un poderoso disolvente, que disuelve la cohesión social, ese sentimiento que tiene que existir en una sociedad para que funcione de forma mínimamente armoniosa.

¿La desigualdad supone una amenaza para el propio sistema?