Tenemos un problema

Debo reconocer que, de un tiempo a esta parte, cuando me decido a escribir un artículo ejercito una especie de autocensura por temor a que puedan aplicarme cualquiera de los calificativos que ahora tanto abundan. Es una sensación no experimentaba desde mis tiempos juveniles, cuando en nuestro país aún no había llegado la democracia. Pero finalmente he decidido rebelarme contra esa incómoda sensación y opinar sobre algunos temas económicos que pululan a diario.

Llevamos unas semanas en las que se ha destapado la caja de los truenos y afloran de golpe todos los males económicos imaginables. Y todo ello con un problema de difícil encauzamiento: protestamos de cada uno de los temas de manera aislada –y con visión de muy corto plazo– y somos incapaces de analizar todo en su conjunto y con horizonte de mayor futuro. Claro que posiblemente no es que seamos incapaces, sino que no nos interesa hacerlo.

Ciertamente, cuando se observa cada reivindicación de forma aislada, no es fácil situarse en contra. No seré yo, por ejemplo, el que no desee una mejor prestación para todos los jubilados, e incluso todavía mayor para los de renta más baja. ¿Hay alguien que no lo comparta? Eso sí, ya puestos a mejorar, debería proponerse al Gobierno que si los incrementos van ligados al IPC incluyan una cláusula de salvaguarda para los años –no hace mucho que ha ocurrido– en que ese indicador es cero o negativo.