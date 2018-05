La plantilla de Bosal dice 'sí' al compromiso de plan industrial y a indemnizaciones de 35 días

Sin saber todavía cuántos empleos podrá mantener Bosal con el anticipo de plan industrial que ha presentado al comité –ya que será en julio cuando esté en capacidad de dar más datos y seguir negociando–, la plantilla de esta auxiliar, de más de 150 trabajadores, ratificó este lunes con 113 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones el preacuerdo alcanzado el pasado viernes en el SAMA y que motivó la desconvocatoria de huelga cuyo inicio estaba previsto para esta semana.

Con asambleas que empezaron en el turno de noche y se extendieron durante todo el día de este lunes, el comité explicó a la plantilla un principio de acuerdo, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, que pasa por unas indemnizaciones mínimas de 35 días y un tope de 26 mensualidades; así como por el compromiso de trabajar por un plan industrial que pasaría por solicitar a Opel el traslado de la producción desde Alemania a Zaragoza del tubo de escape del Adam (un modelo cuya siguiente generación todavía no ha sido confirmada por parte de PSA que únicamente ha hablado de un nuevo modelo para la planta de Eisenach); reubicar también en la capital aragonesa un proyecto de Volkswagen que hasta ahora hacía Bosal en Portugal; y traer unas piezas que actualmente fabrica al sur de Italia. Un volumen, que según fuentes conocedoras de la negociación, no sería suficiente para garantizar carga de trabajo para toda la plantilla, pero que parece es solo el anticipo de un plan industrial más detallado en el que la empresa va a seguir trabajando. De momento, con este plan de viabilidad sobre la mesa cuya negociación reabrirá la empresa en julio con el comité –integrado por 5 miembros de UGT y 4 de CC. OO.– la plantilla decidió este lunes respaldarlo mayoritariamente conservando la posibilidad de que si finalmente lo que Bosal presente en julio no le satisface podrían volver a movilizarse. "Lo que hemos sacado es un compromiso de empezar a negociar ese plan industrial en julio y de que en caso de que dicho plan al final no saliera adelante, hubiera indemnizaciones mínimas de 35 días", según fuentes de la negociación.

Así pues, las partes se han dado una tregua de dos meses con el compromiso de la empresa de seguir trabajando para lograr que lo que ofrezca en julio sea suficiente para garantizar el mantenimiento de los 150 empleos que están en riesgo. La asignación a Faurecia del tubo de escape que Bosal llevaba haciendo hace más de 20 años para todas las generaciones del Corsa ha dado al traste con las expectativas de una plantilla veterana que no esperaba a estas alturas verse en una situación así. Por eso, han conminado a la dirección de Bosal a buscar un futuro para no tener que cerrar o que la planta sea vendida a final de 2019 cuando se lance el nuevo Corsa.