El frío calienta los precios de las almendras

Al precio de la almendra no parece sentarle mal la llegada de un nuevo temporal de frio. De hecho, en las últimas semanas de las lonjas de referencia han recogido significativas subidas que han aupado los precios de esta producción a cifras ahora más cercanas a los seis euros el kilo ­depende de las variedades- y que han conseguido que la industria volviera a poner su mirada en el mercado nacional.

Pero como toda cara tiene su cruz, este encarecimiento viene precedido de no muy buenas noticias. Se teme un descenso de la producción, provocado por las bajas temperaturas que han tenido que soportar (y todavía están aguantando) los árboles ya en flor, especialmente en Murcia, donde el frío y el hielo ha dañado gran parte de los almendros y se teme que muchos de ellos no puedan recuperarse. A ello se une la plaga de la vispilla del almendro, sobre todo en el Levante español, que ha obligado a realizar tratamiento fitosanitarios y destruir la almendras afectadas, por no hablar de la temida Xyllela fastidiosa, que, según los productores afectados puede acabar con el 25% de la producción en Alicante.

El impulso de las cotizaciones de la almendra también llega desde el otro lado del Atlántico y, de nuevo, condicionado por las bajas temperaturas. En Estados Unidos los precios acumulan varias subidas consecutivas porque California, la principal productora mundial de este fruto seco, se ha visto azotada por unas intensas heladas que están poniendo en jaque sus cultivos.