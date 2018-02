Los accidentes laborales mortales aumentaron un 18,18% el año pasado en Aragón

Clarimón ha atribuido este repunte de la siniestralidad a que no se ponen en marcha las debidas políticas preventivas y ha subrayado que la responsabilidad es siempre del empresario. “Las empresas no están cumpliendo con su obligación de prevenir la salud laboral y evitar el riesgo, que es lo que dice la ley”, ha dicho este sindicalista, que también ha recordado que los datos pueden ser engañosos porque “existe una ocultación” a la hora de informar de los accidentes y enfermedades profesionales.

“El que más aumenta es el in itinere, un accidente que todavía no se está introduciendo en las evaluaciones de riesgo porque parece que es algo fuera de la empresa cuando en realidad no lo es. Por lo tanto, ahí hay un campo de trabajo importante, que está contemplado en la estrategia aragonesa de salud laboral en coordinación con otras administraciones, que es evaluar eso y poner medidas para que esos accidentes no se repitan”, ha añadido. Clarimón también ha incidido en que las mujeres son las que más sufren este tipo de accidentes por “las prisas y el estrés” que les genera el cuidado de hijos o mayores y las tareas del hogar.

También la precariedad laboral es determinante a la hora de tener accidentes laborales. “Hasta tres meses de antigüedad es donde se registra el mayor porcentaje. En las empresas pequeñas con temporalidad, con una rotación alta y sin sensibilización es donde más probabilidades hay de que sucedan los accidentes”, ha apuntado. Además, se registran más accidentes entre los extranjeros.

La siniestralidad aumentó en todos los sectores (el que más en el agrario, con un 10,63% frente a un 3,26% en el de servicios) y en Huesca (8,59%) y Zaragoza (6,85%). Por contra, disminuyó en la provincia de Teruel (-11,69%). Asimismo, las enfermedades profesionales también disminuyeron un 10,1% (487, lo que suponen 55 menos que en 2016). Clarimón explicó que el coste de las contingencias de enfermedades y accidentes laborales supone 589 millones de euros en Aragón.

Entre las propuesta que propone Comisiones para mejorar la calidad y mejora de las condiciones de trabajo en las empresas destaca la necesidad de poner en marcha una red de médicos centilena para que afloren las enfermedades laborales y que sean las mutuas las que se hagan cargo de su tratamiento, que se aborde la siniestralidad desde la perspectiva de género e impulsar la cultura preventiva, entre otras.