Aragón estrena las primeras viviendas con consumo casi nulo de energía

"Aragón está en el mapa de España en un lugar importante", ha dicho. La comunidad cuenta también con las 16 viviendas que rehabilita el Gobierno de Aragón en Teruel (10) y Alcañiz (6) para destinarlas al alquiler social en 2019 y que se están reformando siguiendo estos estándares. "La administración tiene que actuar de forma ejemplificante", ha reconocido José Luis Soro, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. "El sector tiene que apostar por el futuro y la innovación", ha pedido para iniciar un nuevo camino tras la crisis inmobiliaria. Todo ello para lograr una edificación "accesible, sostenible y eficiente". Con el ahorro de energía que proporcionan se termina con la "pobreza energética", ha añadido la directora general de Vivenda, Mª Teresa Andreu. Además, se está redactando el proyecto que se destinará a la construcción de una primera fase de viviendas para alquiler social en el solar de la Merced, en Huesca, que también seguirá estos estándares.

Las passivhaus son viviendas de consumo energético casi nulo que pueden llegar a autoabastecerse alcanzando un confort térmico de entre 20 y 25º durante todo el año sin aporte de energía, han explicado desde grupo Lobe. Esto conlleva ahorros de hasta el 90% con respecto a otras construcciones existentes y del 75% frente a edificios de obra nueva.

En la presentación, Anne Vogt, de Vand Arquitectura, consultora acreditada para la auditoría de casa pasiva, ha destacado que además de la eficiencia energética es importante el confort y calidad de vida que aportan a sus habitantes. Las viviendas aragonesas han incluido calefacción radiante por el suelo, pero Vogt asegura que no es necesaria. Calcula que el coste de construcción puede ser un 8% más caro.

El grupo Lobe está llevando a cabo un plan para construir 1.500 viviendas de este tipo en el periodo 2017-2020. Actualmente tiene 1.000 en construcción. Juan Carlos Bandrés, director general del grupo, espera adquirir suelo para sumar los 500 pisos restantes, entre Madrid, Valencia y Zaragoza donde desarrollan sus promociones. "En la decisión final del cliente, en igualdad de precio elige una vivienda de formato passivhaus, pero todavía no está preparado para pagar más dinero", ha confesado. Entre las viviendas con estos estándares de calidad que construyen ha destacado que hay de todos los segmentos. Así, tanto vivienda protegida en Arcosur con pisos de unos 153.000 euros, una promoción en Miralbueno con pisos de 200.000 euros y las presentadas en Valdespartera-Montecanal, Scenia II, de 150 metros cuadrados y 30 metros de terraza por 400.000 euros.

El también presidente de la patronal de promotores y constructores de Zaragoza, se ha mostrado preocupado porque "el sector no está preparado" para afrontar la directiva europea 2010/31 que exigirá estos requisitos de eficiencia energética en los edificios para lograr un consumo casi nulo o 'nearly zero energy building' (nZEB).

En octubre tendrá lugar en Zaragoza una conferencia que reunirá a los expertos en este tipo de construcción, según han avanzado desde la Plataforma Edificación Passivhaus en España.