El Pamesa Teruel Voleibol empata la eliminatoria y fuerza el tercer partido

El Pamesa Teruel Voleibol se impuso este sábado por 3-1 en el segundo partido de los de los cuartos de final de los playoffs ante el Unicaja Costa de Almería.

En un gran partido de los turolenses, el Pamesa se llevó la victoria tras disputar cuatro sets que terminaron 25-17, 26-28, 25-15 y 25-16.

El primero comenzó con los dos conjuntos tanteándose, pero poco a poco los turolenses lograron una renta de hasta cuatro puntos. El Unicaja logró empatar a 14, pero a partir de ahí el Pamesa volvió a aumentar su ritmo de juego sin dar opciones a completar la remontada almeriense (25-17).

En la segunda manga, en cambio, fue el Unicaja Costa de Almería el que empezó mucho más fuerte. Hasta 5 tantos de ventaja lograron antes del ecuador. El Pamesa Teruel reaccionó empatando a 14 y el Almería volvió a separarse otros 5 puntos, la remontada parecía imposible, pero con un 19-23 en contra, los naranjas igualaron a 23. En un emocionante final, el Unicaja se sobrepuso y se llevó la manga por 26-28.

Partido entre el Pamesa Teruel Voleibol y el Unicaja Costa de Almería HA

En el tercer ser, de nuevo, fue el Pamesa Teruel Voleibol el que llevó la iniciativa en el juego y en el marcador, pero a diferencia de las anteriores rondas, en esta no hubo posibilidad de remontada, 25-15.En el cuarto y último set, arropados por su público, los turolenses volvieron a desplegar un gran juego en todas sus líneas. Pero los andaluces no bajaron los brazos en ningún momento y, aunque seguían por detrás en el marcador, no dejaron que el Pamesa se confiara. Solo en la recta final la diferencia se amplió hasta el definitivo 25-16.

La eliminatoria se decidirá este domingo con un tercer partido que se disputará a las 19.30.